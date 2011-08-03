به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مطاب افسر رئیس شورای اسلامی نروژ به عنوان یک سازمان پوششی برای گروه های مسلمان سراسر این کشور اظهار داشت: مسلمانان نروژ ماه رمضان را با احساسات شدید آغاز کرده و همچنان درحال برگزاری مراسم یادبود برای قربانیان و خانواده های آنها هستند.

آغاز ماه مبارک رمضان در نروژ 10 روز پس از حملات مرگبار "آندرس برینگ برایویک" که وی از آن با عنوان نبرد علیه حمله مسلمانان به اروپا یاد کرده، آغاز کرده اند، حملاتی که 77 نفر از جمله بسیاری از مسلمانان را به کشتن داد.

سامیه الامین مسلمان 23 ساله از مسلمانان نروژ اظهار داشت: ماه رمضان زمان ویژه ای برای مسلمان است و مسلمانان هر روز آن را به عبادت، نیایش و دعا می پردازند. البته ماه رمضان امسال ما به دعاهای ویژه برای قربانیان این حملات و خانواده های آنها می پردازیم.

دیروز دوشنبه در اسلو با حضور نخبگان سیاسی این کشور و همچنین نخست وزیر نروژ مراسم یادبودی برای قربانیان برگزار شد. نخست وزیر همچنین اعلام کرده است که 21 آگوست قرار است روز ملی یادبود و سوگواری باشد.

بسیاری از مسلمانان در این حملات متعصبانه جان خود را از دست دادند که در این میان می توان به دختر 17 ساله ترک تباری اشاره کرد که مراسم تشیع وی روز دوشنبه اول آگوست ( 10مرداد ماه) با حضور یک هزار نفر از مردم از جمله وزیر امور خارجه ترکیه برگزار شد.

درحالی که به اقرار عامل این قتلها مسلمانان کانون تمرکز این حملات بودند، اما ساعاتی پیش از دستگیری " برینگ برایویک " بسیاری از مفسران و رسانه ها انگشت اتهام خود را به سمت مسلمانان نشانه رفته و آنها را مسئول این اقدام دانستند.

مطاب افسر رئیس شورای اسلامی نروژ اظهار داشت: مسلمانان در ساعاتی پی از این حملات مورد حملات لفظی و فیزیکی قرار گرفتند، درحالی که این نوع رخدادها نباید در یک جامعه دموکراتیک رخ دهد. ما باید بتوانیم اختلافهای خود را بدون توسل به خشونت حل کنیم.

براساس آمار رسمی مسلمانان نروژ 100 هزار نفر هستند که این تعداد در میان جمعیت 5 میلیونی نروژ زندگی می کنند.

رئیس شورای اسلامی در این میان از نوع برخورد مقامات نروژی نسبت به این موضوع تجلیل کرد و اظهار داشت: آنها هرگز انگشت اتهام خود را به هیچ گروهی براساس قومیت یا دین نشانه نگرفتند.

هدف اصلی" برینگ برایویک " حزب حاکم کار بوده چرا که وی آنها را برای سیاستهای چند فرهنگی مورد اتهام قرار داده بود.

دیروز نامه ای از یک نوجوان 16 ساله که از این قتل عام در اردوگاه نوجوانان جان سالم به در برده منتشر شد. وی طی نامه خود تأکید کرده که " برینگ برایویک " در رسالت خود برای از بین بردن جامعه چند فرهنگی ناکام بوده است.

وی تأکید کرده است: تو به جای رسیدن به هدف خود، ما را متحد کردی، تو دوستانم را به قتل رساندی اما آرمان ما، اندیشه ما، حق ما برای بیان خود را نکشتی. زنان نروژی زنان مسلمان را در خیابانها در آغوش می گیرند. اقدام تو نتیجه عکس داشت.

افسر گفت: این کشتارها تأثیرات ژرفی بر رمضان امسال گذاشته است. قربانیان و خانواده های آنها چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان از آنها یاد می کنیم.