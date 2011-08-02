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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

جوهری:

تکریم خانواده شهدا مستلزم فرهنگ سازی است

تکریم خانواده شهدا مستلزم فرهنگ سازی است

شهریار - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهریار گفت: تکریم خانواده شهدا امری است که مستلزم فرهنگ سازی در جامعه است.

سیدعباس جوهری در حاشیه نشست تدوین برنامه های ستاد یادواره شهدای شهریار گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا تنها بهانه ای برای گرامیداشت شهیدان به صورت نهادینه شده است و گرنه در تمام اوقات نباید شهدا را از یاد برد.

وی با تاکید بر ضرورت آشنایی نسل سوم انقلاب با ارزشهای دفاع مقدس و شهادت تصریح کرد: آشنایی این نسل با ارزشهای انقلاب فرهنگ نظام مقدس ما را جهانی می کند.

جوهری تاکید کرد: رزمندگان، آزادگان، شهدا و جانبازان دین خود را به انقلاب ادا کرده اند و هم اکنون نوبت ماست که انجام وظیفه کنیم.

وی عنوان کرد: گذر زمان نباید بهانه ای برای کمرنگ شدن ارزشهای شهدا و دفاع مقدس باشد و باید یاد و خاطر آنها تا نسلها بعد جاودان بماند.

جوهری یادآور شد: شهدا زنده هستند و ناظر بر کارهای ما و به همین بهانه هم که شده باید برای تکریم شهدا و خانواده های آنان اقدامات موثرتری انجام دهیم. 

 

 

کد مطلب 1373868

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