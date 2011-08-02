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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

سلامی:

حامیان محیط زیست در مشهد تقدیر می‌شوند

حامیان محیط زیست در مشهد تقدیر می‌شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز مشهد گفت: شهروندانی که در مراقبت از فضای سبز و آْبیاری و محافظت از درختان تلاش می کنند به عنوان شهروندان سبز معرفی و تقدیر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد رضا سلامی  در جمع اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه مردم در فصل تابستان نسبت به آبیاری درختان بی تفاوت نباشند، افزود: شهرداری با تخفیف در عوارض و برنامه های تشویقی، از این شهروندان تقدیر می کند و به نحوی هزینه های ناشی از آبیاری را به آنها برمی گرداند.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به کاهش بارندگی، گرمای خشک و شدت آفتاب در تابستان، درختان در سطح محلات شهر مشهد در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

وی آگاهی مردم نسبت به چگونگی آبیاری را ضروری دانست و افزود: از ابتدای مردادماه تا پایان شهریور ماه باید آبیاری درختان هر 15 روز یکبار به روش اصولی صورت بگیرد به گونه ای که آب به بافت درون خاک نفوذ کند و مشکل کم آبی درختان تا حدودی رفع شود.

به گفته سلامی، یک درخت ۱۰ – ۱۵ ساله ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیتر آب نیاز دارد که در این شرایط لازم است مردم را در این زمینه آگاه کرد و با کمک آن‌ها آبیاری مناسب و با کیفیت درختان را در محلات شهر انجام داد.

وی با بیان اینکه به دلیل شرایط بحرانی، نوع درخت تفاوتی ندارد و تمامی گونه‌های درخت موجود در مشهد را می‌توان اینگونه آبیاری کرد، گفت: در حال آماده کردن طرحی هستیم که بر اساس آن به کیفیت آبیاری توجه شود و هرساله قبل از فرارسیدن مردادماه این طرح قابل اجرا، اعلام و عملیاتی شود.

وی افزود: در تابستان و در فصل گرما درختان آب زیادی از دست می دهند و برای ایجاد تعادل بین میزان آب و برگها ناگزیر به از دست دادن برگ ها می شوند تا سطح تبخیر کاهش یابد.

سلامی با بیان اینکه در تمام کشورهای دنیا آبیاری درختان مقابل منازل بر عهده شهروندان است، اظهار داشت: از آنجایی که به لحاظ زیست محیطی و بروز مشکلات ترافیکی و برخی مشکلات اجتماعی دیگر امکان آبیاری معابر فرعی و کوچه ها با تانکرهای آبرسانی نیست لذا مشارکت شهروندان در این امر بسیار ضروری است.

کد مطلب 1373896

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