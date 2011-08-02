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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

فراخوان بنیاد سادات برای اهدای جایزه سال 1390

فراخوان بنیاد سادات برای اهدای جایزه سال 1390

کرج - خبرگزاری مهر: بنیاد فرهنگی و هنری جایزه سادات برای اهدای جایزه سال 1390 فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره اعطای جایزه سادات به شایستگان علمی، فرهنگی، تولیدی، هنری، رسانه ای و مروجین استاندارد با همکاری بنیاد ذیربط و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار می شود.

این امر همزمان با مراسم بزرگداشت مرحوم سادات در مهرماه سال جاری در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار خواهد شد.
 
این جایزه به فرد یا موسسه ای تعلق می گیرد که بیشترین تلاش و فعالیت را در زمینه استاندارد و کیفیت با محورهای علمی، هنری،اجتماعی، تولیدی یا خدماتی ، مصرف کننده و رسانه ای انجام داده باشد.

همچنین جایزه ویژه استاندارد به شایسته ترین عضو سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به انتخاب این سازمان اعطا خواهد شد.
 
علاقمندان می توانند برای دریافت متن کامل فراخوان و چگونگی ارسال آثار در زمینه های یادشده به پایگاه الکترونیکی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به نشانی www.isiri.org مراجعه کنند.
 
اطلاعات در این زمینه در بخش در بخش رویدادهای مهم سایت قرار داده شده است.
کد مطلب 1373897

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