فراخوان بنیاد سادات برای اهدای جایزه سال 1390

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره اعطای جایزه سادات به شایستگان علمی، فرهنگی، تولیدی، هنری، رسانه ای و مروجین استاندارد با همکاری بنیاد ذیربط و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار می شود.

این امر همزمان با مراسم بزرگداشت مرحوم سادات در مهرماه سال جاری در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار خواهد شد.



این جایزه به فرد یا موسسه ای تعلق می گیرد که بیشترین تلاش و فعالیت را در زمینه استاندارد و کیفیت با محورهای علمی، هنری،اجتماعی، تولیدی یا خدماتی ، مصرف کننده و رسانه ای انجام داده باشد.

همچنین جایزه ویژه استاندارد به شایسته ترین عضو سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به انتخاب این سازمان اعطا خواهد شد.

علاقمندان می توانند برای دریافت متن کامل فراخوان و چگونگی ارسال آثار در زمینه های یادشده به پایگاه الکترونیکی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به نشانی www.isiri.org مراجعه کنند.

اطلاعات در این زمینه در بخش در بخش رویدادهای مهم سایت قرار داده شده است.