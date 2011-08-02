رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در انگلستان و ایرلند منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگی علمی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا و ایرلند مجموعه ای از فعالیت های مختلف در بخش دانشجویی، آموزشی و پژوهشی را به انجام می رساند و علاوه بر آن مسئولیت دانشجویان اعزامی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به عهده دارد.

هدایت و حمایت از دانشجویان در حال تحصیل و دانشجویان بورسیه اعزامی از ایران، برقراری ارتباطات علمی و پژوهشی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دو کشور و تبادل اطلاعات آموزشی و پژوهشی از جمله وظایف و فعالیت های این نمایندگی است.

همچنین شناسایی دقیق امکانات علمی و استعدادهای موجود در این کشورها و ایجاد زمینه های لازم برای بهره برداری مناسب از آن در دیگر مأموریت های رایزن علمی است.



دکتر " مجید علی طاولی " دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان است.