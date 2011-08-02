به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین جلسه‌ شورای معاونان کانون پرورش فکری در سال جاری، مقرر شد برنامه‌ای موثر و جامع برای توسعه‌ کانون در افق سال 1404 توسط کریمی تدوین شود.

سید صادق رضایی در این جلسه برنامه‌ 1404 را سند توسعه‌ و بعد از قانون اساسی، مهمترین تقویم اجرایی کشور دانست و تاکید کرد در کانون نیز اهداف باید با نگاه به این سند و برنامه‌ پنجم توسعه طراحی شود. وی افزود: مشروعیت کانون به اساسنامه آن باز می‌گردد و اولین قانون بلند مدت ما بعد از اساسنامه، بی‌تردید برنامه‌ 1404 خواهد بود.

در این جلسه قاسم کریمی معاون فرهنگی اسبق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با اشاره به برنامه‌گریزی مدیران و نبود یک برنامه‌ جامع و مدون فرهنگی در کشور، از مسئولان کانون خواست برای تدوین برنامه‌های بلندمدت با تاکید بر رسالت و تجربه‌های گذشته کانون، با وی همکاری کنند.

کریمی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت برنامه‌‌ریزی آموزشی است و بیش از 15 سال، معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سال 1386 برعهده داشته است. همچنین در جلسه شورای معاونان کانون، مشاوران و معاونان کانون نیز به طرح نظرها و دیدگاه‌های خود پیرامون تدوین برنامه 1404 پرداختند.

تدوین شاخص‌ها و انتظارها از بخش فرهنگی، نیاز به بازنگری تقسیم‌بندی گروه‌های سنی، تعیین بودجه و امکانات لازم برای اجرایی کردن برنامه، ترسیم وضعیت موجود کانون برای رسیدن به نقطه مطلوب، توجه به پیش‌نویس‌ها و برنامه‌های تدوین شده در گذشته، تاکید بر توجه به نگاه کانون به تربیت دینی کودکان و نوجوانان و توجه جدی به توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای و اطلاع رسانی کانون همچنین لزوم گسترش حضور و ارایه آثار کانون در مجامع بین‌المللی از جمله دیدگاه‌هایی بود که مسوولان کانون در این جلسه مطرح کردند.