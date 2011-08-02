آغاز آموزش مکاتبه ای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد ساوجبلاغ

رئیس کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: طرح آموزشی مکاتبه ای در شهرستان ساوجبلاغ توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان آغاز به کار کرده است.

کاوه بکان با اشاره به وسعت شهرستان ساوجبلاغ و تعداد قابل توجه مددجویان اظهار داشت: دراین راستا باید ترتیبی اتخاذ شود تا دغدغه خانواده ها در خصوص غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان با بهره مندی از امکانات فرهنگی کمیته امداد رفع شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ساوجبلاغ عنوان کرد: با توجه به لزوم برنامه ریزی در جهت سهولت دسترسی این اقشار به منابع فرهنگی و آموزشی این ضرورت احساس شد که طرح مذکور اجرا شود.

وی گفت: با اجرای طرح آموزش مکاتبه ای کمک می شود تا امکانات و ابزار فرهنگی به آسانی در دسترس همه مددجویان تحت حمایت امداد به خصوص دانش آموزان عضو کانون پیرو ولایت قرار گیرد.

رئیس کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ اضافه کرد: در سال گذشته این طرح به صورت آزمایشی برای تعدادی از دانش آموزان انجام که با استقبال خانواده ها مواجه شد.

بکان افزود: این امر در سال جدید نیز در سطح گسترده تری ادامه می یابد و اقدامات در این خصوص ادامه دارد.