محمد رئوف قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم تصریح کرد: در داخل کشور کسی نمی تواند منکر فعالیت جریان اصلاح طلب و اصولگرا شود چرا که این دو جریان از بدنه اجتماعی برخوردارند البته در دو سال گذشته به بهانه اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خسارت های زیادی به مردم و نظام اسلامی وارد شد اما در حال حاضر همه جناح ها و تشکل های سیاسی به حضور در انتخابات تاکید می کنند، ضمن آنکه مسئولین نظام هیچ تمایلی ندارند که انتخابات تک قطبی برگزار شود.

وی همچنین به رقابت احزاب و جناح ها در انتخابات اشاره کرد و گفت: از این رو اصلاح طلبان با قدرت در انتخابات شرکت خواهند کرد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ادامه درباره محوریت عارف در عرصه انتخابات مجلس نهم گفت: از اینکه آیا عارف محوریت اصلاح طلبان را قبول می کند یا نه اطلاع ندارم اما بر این باورم که محوریت نباید متکی به شخص باشد بلکه این محوریت باید براساس اندیشه و گفتمان احزاب تعریف شود.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان معتدل برای حضور در انتخابات مشکلی ندارند گفت: احتمال می دهم عارف در انتخابات شرکت کند پس وی می تواند در صورت حضور در انتخابات نیروهای اصلاح طلب معتدل را مدیریت و هدایت کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه اصلاحات در گذشته از تندروی آسیب دیده است خاطرنشان کرد: قطعا در گذشته ملت ما از وجود اشخاص تندرو ضررهای زیادی را دیده اند، از این رو فعالان سیاسی باید از حضور و فعالیت چهره های تندرو خودداری کنند.

وی گفت: دو جریان حاکم در کشور باید با نیروهای تندرو برخورد کنند.

قادری تاکید کرد: نیروهای شاخص در احزاب و جناح ها فقط متعلق به حزب و تشکل متبوع خود نیستند بلکه متعلق به نظام اسلامی هستند و باید در چهارچوب قانون اساسی حرکت کنند.