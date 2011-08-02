روزانه 112 تن شیر در اردبیل تولید می شود

عادل عبد ایمانی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این میزان 4.5 درصد تولید شیر روزانه کشور را شامل می شود.

وی میزان تولید سالانه استان را 430 هزار تن شیرخام اعلام کرد و افزود: با این رقم اردبیل رتبه یازدهم کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به 350 کیلوگرم سرانه تولید شیر در استان اضافه کرد: در مقایسه با سایر استانها، اردبیل بالاترین میانگین تولید سرانه را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اردبیل از قطبهای دامپروری کشور محسوب می شود، ابراز داشت: در مقایسه با آمار ارایه شده از S,D F.A.O برای کشورهای اروپایی و آمریکا، استان اردبیل از سطح تولید بالایی در دنیا برخوردار است.



عبد ایمانی تصریح کرد: تولید شیر در جهان مطابق آمارهای ارایه شده در سال 2011 بیش از 700 میلیون تن بوده و تولید شیر در ایران 9 میلیون تن معادل 1.3 درصد تولید جهانی است.



به گفته وی مصرف سرانه شیر در اردبیل نیز حدود 118 کیلو گرم در سال است.



گفتنی است هم اکنون در سطح استان اردبیل 84 واحد پرورش گاو شیری صنعتی با ظرفیت پرورش 13 هزار و 832 راس و 22 واحد صنعتی جمع آوری شیر فعالیت می کند.