رئیس قوه قضائیه شهریورماه به استان زنجان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله حسن‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس هماهنگی‌های به‌عمل آمده، آیت‌الله صادق لاریجانی طی سفری به استان زنجان از دستگاه‌های زیر مجموعه این قوه، بازدید خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این سفر 100 تن از رؤسا، معاونان و هیئت همراه، رئیس قوه‌قضائیه را همراهی خواهند کرد ادامه داد: در این سفر، جمعی از رؤسا و معاونین قوه‌قضائیه، آیت‌الله لاریجانی را همراهی خواهند کرد و با حضور در شهرستان‌ها از روند کارها بازدید کرده و به مشکلات و سئوالات مردم، پاسخ خواهند داد.

حسن زاده دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار زنجان، دیدار و گفتگو با رؤسا و نخبگان استان، دیدار با جمعی از خانواده معظم شهداء، گفتگو با علمای استان و جلسه با خانواده بزرگ تشکیلات قضایی استان، از جمله برنامه‌های سفر آیت الله لاریجانی به زنجان عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان زنجان با تأکید بر اینکه سفر رئیس قوه‌قضائیه به استان زنجان، فرصت مناسبی برای بیان مشکلات و رفع موانع پیش رو است، افزود: پس از انقلاب اسلامی این سفر، دومین سفر رئیس قوه‌قضائیه به استان زنجان است.