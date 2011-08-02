معاینات پزشکی کارگران خدمات شهری مشهد انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی شورابی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح معاینات ادواری کارگران خدمات شهری برای اولین بار در کشور در مشهد و با هدف افزایش ضریب ایمنی و سلامت نیروهای کارگری حوزه خدمات شهری صورت می پذیرد.

شورابی بیان کرد: این طرح در سال 88 با انجام معاینات برای دو هزار و 220 کارگر پیمانکاران خدمات شهری آغاز شد و در سال 89 برای 796 نفر و در سال جاری معاینه یک هزار و 973 نفر در دستور کار قرار داده ایم.

وی افزود: این طرح با همکاری درمانگاه شهرداری مشهد اجرا می شود.