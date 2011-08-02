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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

معاینات پزشکی کارگران خدمات شهری مشهد انجام می شود

معاینات پزشکی کارگران خدمات شهری مشهد انجام می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر برنامه ریزی و نظارت بر خدمات شهری مشهد از اجرای طرح معاینات پزشکی ادواری کارگران این حوزه برای سومین سال پیاپی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی شورابی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح معاینات ادواری کارگران خدمات شهری برای اولین بار در کشور در مشهد و با هدف افزایش ضریب ایمنی و سلامت نیروهای کارگری حوزه خدمات شهری صورت می پذیرد.

شورابی بیان کرد: این طرح در سال 88 با انجام معاینات برای دو هزار و 220 کارگر پیمانکاران خدمات شهری آغاز شد و در سال 89 برای 796 نفر و در سال جاری معاینه یک هزار و 973 نفر در دستور کار قرار داده ایم.

وی افزود: این طرح با همکاری درمانگاه شهرداری مشهد اجرا می شود.

کد مطلب 1373988

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