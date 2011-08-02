بشرویه با بحران کم آبی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا پورسلطانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با تاکید بر جدی گرفتن خشکسالی گفت: بشرویه در حاشیه کویر واقع است و با وجود گرمای بسیار شدید و کمبود باران با بحران شدید کم آبی مواجه است.

وی میزان بارندگی در بشرویه را 57 میلیمتر عنوان کرد و بیان داشت: مکاتباتی با مدیریت بحران استان داشته ایم و قول مساعد داده شد تا برای آب رسانی به عشایر اقدام اساسی انجام شود.

پورسلطانی گفت: با توجه به کمبود تانکر آب رسانی در شهرستان، هزینه آب رسانی توسط ستاد بحران پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: باید بیشترین توان را به کار بگیریم تا خسارت وارده به کشاورزان و دامداران را جبران کنیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش حجاب و عفاف در شهرستان بیان کرد: خوشبختانه در شهرستان بشرویه به یمن وجود اعتقادات مذهبی و باورهای مردمی مشکلات کمتری در این خصوص وجود دارد و باید این وضعیت را حفظ کنیم.

فرماندار بشرویه معضلی را که اکنون دامنگیر مردم شده است گسترش استفاده از مواد مخدر صنعتی دانست و ادامه داد: باید نسبت به این مشکل و رفع آن تلاش کرد.

پورسلطانی از تمدید مهلت ثبت نام مسئولان سهام عدالت خبر داد و یادآور شد: تشکیل شرکتهای سهامی زراعی از جمله برنامه‌های دولت برای ایجاد است.

دادستان بشرویه نیز در این جلسه اظهار داشت: رعایت حقوق فردی نسبت به یکدیگر بخصوص رؤسای ادارات نسبت به مردم یکی از وظایف و تعهدات قانونی و شرعی است.

محمد رحیمی ادامه داد: تمهیدات بیشتر ادارات نسبت به انجام پروژه‌های عمومی که با زندگی مردم مرتبط است از جمله راههای داخل شهری و انجام پروژ‌های گازرسانی و همچنین تجهیز ادارات به وسایل ایمنی و نصب دوربینهای مدار بسته الزامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشرویه نیز در این جلسه از فعالیت بیش از 40 مبلغ و مبلغه در ایام ماه مبارک رمضان در سطح شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام علی بهشتی فر ماه رمضان را بهترین فرصت برای یک بازبینی و بازنگری در زندگی سالانه دانست و افزود: همکاری مردم و مسئولان در غبار روبی مساجد قابل تقدیر بود.