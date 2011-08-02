  1. استانها
پورسلطانی:

بشرویه با بحران کم آبی مواجه است

بشرویه با بحران کم آبی مواجه است

بشرویه - خبرگزاری مهر: فرماندار بشرویه بر صرفه جویی در مصرف آب تاکید کرد و گفت: این شهرستان به دلیل خشکسالی های پی در پی با بحران کم آبی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا پورسلطانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با تاکید بر جدی گرفتن خشکسالی گفت: بشرویه در حاشیه کویر واقع است و با وجود گرمای بسیار شدید و کمبود باران با بحران شدید کم آبی مواجه است.

وی میزان بارندگی در بشرویه را 57 میلیمتر عنوان کرد و بیان داشت: مکاتباتی با مدیریت بحران استان داشته ایم و قول مساعد داده شد تا برای آب رسانی به عشایر اقدام اساسی انجام شود.

پورسلطانی گفت: با توجه به کمبود تانکر آب رسانی در شهرستان، هزینه آب رسانی توسط ستاد بحران پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: باید بیشترین توان را به کار بگیریم تا خسارت وارده به کشاورزان و دامداران را جبران کنیم.

وی با اشاره به برگزاری همایش حجاب و عفاف در شهرستان بیان کرد: خوشبختانه در شهرستان بشرویه به یمن وجود اعتقادات مذهبی و باورهای مردمی مشکلات کمتری در این خصوص وجود دارد و باید این وضعیت را حفظ کنیم.

فرماندار بشرویه معضلی را که اکنون دامنگیر مردم شده  است گسترش استفاده از مواد مخدر صنعتی دانست و ادامه داد: باید نسبت به این مشکل و رفع آن تلاش کرد.

پورسلطانی از تمدید مهلت ثبت نام مسئولان سهام عدالت  خبر داد و یادآور شد: تشکیل شرکتهای سهامی زراعی از جمله برنامه‌های دولت  برای ایجاد است.

دادستان بشرویه نیز در این جلسه اظهار داشت: رعایت  حقوق فردی نسبت به یکدیگر بخصوص رؤسای ادارات نسبت به مردم یکی از وظایف و تعهدات قانونی و شرعی است.

محمد رحیمی ادامه داد: تمهیدات بیشتر ادارات نسبت به انجام پروژه‌های عمومی که با زندگی مردم مرتبط است از جمله راههای داخل شهری و انجام پروژ‌های گازرسانی و همچنین تجهیز ادارات به وسایل ایمنی و  نصب دوربینهای مدار بسته الزامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بشرویه نیز در این جلسه  از فعالیت بیش از 40 مبلغ و مبلغه در ایام ماه مبارک رمضان در سطح شهرستان  خبر داد.

حجت الاسلام علی بهشتی فر ماه رمضان را بهترین فرصت برای یک بازبینی و بازنگری در زندگی سالانه دانست و افزود: همکاری مردم و مسئولان در غبار روبی مساجد قابل تقدیر بود.

