19 قلاده میمون و 187 طوطی نادر در سرباز کشف و ضبط شد

خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محموله از حیوانات وحشی و پرندگان نادر و کمیاب توسط یک قاچاقچی از کشور پاکستان به داخل ایران قاچاق شده بود.

وی گفت: این قاچاقچی هنگام انتقال غیرمجاز حیوانات و پرندگان توسط یک دستگاه وانت تویوتا در نوار مرزی منطقه مورتان از توابع بخش پارود سرباز توسط مأموران این اداره و نیروهای قرارگاه انتظامی شهید فولادی دستگیر شد.

وی افزود: این قاچاقچی قصد داشت حیوانات و پرندگان را به استان‌ های تهران، اصفهان و کرمان قاچاق کند که خوشبختانه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی این شهرستان شده است.