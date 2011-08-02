  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

افسری:

19 قلاده میمون و 187 طوطی نادر در سرباز کشف و ضبط شد

19 قلاده میمون و 187 طوطی نادر در سرباز کشف و ضبط شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: 19 قلاده میمون و 187 قطعه انواع طوطی آرال، طوطی سبز و طوطی کاسکو از یک قاچاقچی در سرباز کشف شد.

خسرو افسری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این محموله از حیوانات وحشی و پرندگان نادر و کمیاب توسط یک قاچاقچی از کشور پاکستان به داخل ایران قاچاق شده بود.

وی گفت: این قاچاقچی هنگام انتقال غیرمجاز حیوانات و پرندگان توسط یک دستگاه وانت تویوتا در نوار مرزی منطقه مورتان از توابع بخش پارود سرباز توسط مأموران این اداره و نیروهای قرارگاه انتظامی شهید فولادی دستگیر شد.

وی افزود: این قاچاقچی قصد داشت حیوانات و پرندگان را به استان‌ های تهران، اصفهان و کرمان قاچاق کند که خوشبختانه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی این شهرستان شده است.

کد مطلب 1374005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه