همایش "هادیان رضوی" در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش در قالب پنج کارگاه آموزشی و با حضور 50 نفر از اساتید اداره پاسخگویی در سالن اجتماعات مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی به مدت دو روز برگزار شد.
روابط قبل از ازدواج و راهکارها و معیارهای ازدواج موفق، آسیبهای موجود در روابط متقابل همسران، اصول کلی مشاوره و شیوههای پاسخگویی، راههای مقابله با مشکلات روحی و روانی و تربیت دینی فرزندان، عناوین کارگاههای آموزشی این دوره بود.
بر پایه این خبر، معیار انتخاب کارگاهها بر اساس فراوانی سئوالها و نیازهای مطرح شده از سوی زائران و مجاوران در حلقههای معرفت و واحدهای مشاوره حرم مطهر رضوی عنوان شده است.
این همایش با ترکیب اساتید دو واحد مشاوره دینی و حلقه های معرفت در حالی برگزار شده که در ادوار قبل این همایش برای هر یک از این واحدها به صورت جداگانه برگزار می شد و همین مسئله تفاوت اصلی برگزاری این دوره نسبت به ادوار گذشته است.
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