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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

رقابتهای تکواندو جام مولای عرشیان آغاز می شود

رقابتهای تکواندو جام مولای عرشیان آغاز می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: رقابتهای جام مولای عرشیان از سه شنبه شب با برگزاری رقابتهای تکواندو آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری اصفهان همچون سالهای گذشته رقابت های ورزشی با نام جام مولای عرشیان را برگزار می کند.

رقابتهای امسال در سه رشته فوتسال، بدمینتون و تکواندو برگزار خواهد شد. امسال بانوان هم می توانند در این رقابتها شرکت کنند. رقابتهای فوتسال جام مولای عرشیان در مجموعه های ورزشی گل نرگس، زیتون، بهمن، نیکان، نصرآباد، رهنان، میثاق، باغ ارغوان و شهید لاوی، تکواندو در مجموعه روباز آبشار و رقابت های بدمینتون که در بخش بانوان هم برای اولین بار برگزار می شود در مجموعه ابرار برای بانوان و در مشتاق برای آقایان برگزار می شود.

این رقابتها امشب با برگزاری مراسم افتتاحیه در مجموعه ورزشی آبشار و با برگزاری رقابت های تکواندو در بخش نونهالان و نوجوانان آغاز می شود.

کد مطلب 1374024

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