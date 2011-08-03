به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در جشنواره تابستانی بهترینهای سینمای ایران در خانه اوپرای هلند پارک لندن روز 22 مردادماه ساعت 20:30 به نمایش در میآید. بهای بلیتهای این نمایش از 13 تا 18 پوند است.
این فیلم که در جشنوارههای مختلف و معتبر داخلی و خارجی جوایز متعددی را از آن خود کرده است، داستان کریم، کارگر مزرعه پرورش شترمرغ است که در حاشیه شهر و خانه کوچکش زندگی خوبی دارد، حوادثی در مزرعه منجر به خروج او از کار میشود. او برای انجام کاری به شهر میآید و در آنجا اتفاقاتی زندگیاش را دستخوش تغییر میکند و...
رضا ناجی، مریم اکبری، کامران دهقان، حامد آغازی، شبنم اخلاقی، نشاط نظری و... بازیگران این فیلم هستند. "آواز گنجشکها" چهار سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، تدوین، موسیقی متن و چهرهپردازی از بیست و ششمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر، جایزه خرس نقرهای برای بهترین بازیگر مرد (رضا ناجی) از پنجاه و هشتمین جشنواره فیلم برلین در سال 2008، جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه ویژه بهترین بازیگر مرد از جشنواره فیلم دمشق در سال 2008 و... را به دست آورده است.
مجید مجیدی فیلمساز تحسین شده سینمای ایران، فیلمهای سینمایی "پدر"، "بچههای آسمان"، "باران"، "بید مجنون" و... را کارگردانی کرده است.
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