مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) در پردیسان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور استاندار قم و مدیران استان در مسجد مذکور در بلوار سلمان پردیسان برگزار شد محمدرضا قلندر مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قم با اشاره به ویژگیهای این مسجد اظهار داشت: با توجه به تاکیدات استاندار قم طی دو سال اخیر برای ایجاد تاسیسات روبنایی در محلات مسکن مهر ساخت 7 مسجد در دستور کار قرار گرفت که اولین مسجد محلات مسکن مهر امروز با دستان یکی از مراجع تقلید به بهره برداری می رسد.



وی اضافه کرد: کلنگ زنی این مسجد از خردادماه 89 شروع شد و بعد از 13 ماه امروز به بهره برداری می رسد.



2400 متر مساحت مسجد



وی افزود: مساحت زیربنا و اعیانی مسجد بالغ بر 2400 متر است؛ ساختمان اصلی 750 متر و شبستان نیز 500 متر را تشکیل می دهد.



قلندر با بیان اینکه 1300 متر برای مسجد دیوارکشی شده است بیان داشت: هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان برای ساخت این مسجد هزینه شده است.



وی اظهارداشت: این مسجد دارای دفتر فرهنگی، وضوخانه و آبدارخانه مجزا است و هزینه های آن تماما توسط مسکن و شهرسازی پرداخت شده است.



قلندر گفت: دارابودن سوئیت خادم مسجد، آشپزخانه در 105 متر مربع، سرویسهای بهداشتی برای معلولین، کتابخانه و پایگاه بسیج و ... از جمله ویژگیهای این مسجد است.