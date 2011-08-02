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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۴۷

با حضور آیت الله سبحانی/

مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) در پردیسان افتتاح شد

مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) در پردیسان افتتاح شد

قم - خبرگزاری مهر: مسجد حضرا زهرا(س) در پردیسان قم در زمینی به مساحت 2400 متر با حضور آیت الله سبحانی از مراجع تقلید شیعیان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور استاندار قم و مدیران استان در مسجد مذکور در بلوار سلمان پردیسان برگزار شد محمدرضا قلندر مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قم با اشاره به ویژگیهای این مسجد اظهار داشت: با توجه به تاکیدات استاندار قم طی دو سال اخیر برای ایجاد تاسیسات روبنایی در محلات مسکن مهر ساخت 7 مسجد در دستور کار قرار گرفت که اولین مسجد محلات مسکن مهر امروز با دستان یکی از مراجع تقلید به بهره برداری می رسد.

وی اضافه کرد: کلنگ زنی این مسجد از خردادماه 89 شروع شد و بعد از 13 ماه امروز به بهره برداری می رسد.

2400 متر مساحت مسجد

وی افزود: مساحت زیربنا و اعیانی مسجد بالغ بر 2400 متر است؛ ساختمان اصلی 750 متر و شبستان نیز 500 متر را تشکیل می دهد.

قلندر با بیان اینکه 1300 متر برای مسجد دیوارکشی شده است بیان داشت: هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان برای ساخت این مسجد هزینه شده است.

وی اظهارداشت: این مسجد دارای دفتر فرهنگی، وضوخانه و آبدارخانه مجزا است و هزینه های آن تماما توسط مسکن و شهرسازی پرداخت شده است.

قلندر گفت: دارابودن سوئیت خادم مسجد، آشپزخانه در 105 متر مربع، سرویسهای بهداشتی برای معلولین، کتابخانه و پایگاه بسیج و ... از جمله ویژگیهای این مسجد است.

کد مطلب 1374030

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