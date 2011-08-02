راه اندازی مرکز درمانی اقامت اجباری معتادین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آموزش و اطلاع رسانی را یکی از مهمترین راههای کاهش آسیب اعتیاد در جامعه دانست و اظهارداشت: نقش صدا و سیما و دستگاههای فرهنگی در فرهنگ سازی و پیشگیری ازاعتیاد بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی با توجه به ارزیابی های انجام شده در بهترین وضعیت ممکن از حیث امنیت و وجود جرایم خشن در کشور قرار دارد، افزود: وجود مردمی متدین و ولایت مدار در کنار تلاش شبانه روزی و مخلصانه نیروهای نظامی و انتظامی، خراسان جنوبی را به امن ترین استان کشور تبدیل کرده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سابقه غنی فرهنگی و دانشگاهی این استان ادامه داد: وجود آسیب اعتیاد و برخی آسیب های اجتماعی دیگر به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید برای از بین بردن آن برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت در دستور کار قرار گیرد.

رشید به نقش دانشگاه علوم پزشکی در زمینه پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی اعتبار خاصی دراین زمینه دارد که باید برای استفاده بهینه از این اعتبارات برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

طرح های پیشگیری از اعتیاد مورد حمایت قرار می گیرد

استاندارخراسان جنوبی با بیان اینکه طرح های پیشگیری از اعتیاد در استان مورد حمایت قرار می گیرد، افزود: دستگاههای اجرایی، سازمان های مردم نهاد و تمامی نهادها می توانند طرح های خود را در زمینه پیشگیری از اعتیاد به شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ارائه نمایند تا از حمایت های لازم برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش می تواند با ارائه طرح های مناسب درزمینه پیشگیری بسیار تاثیر گذار باشد، اظهار امیدواری کرد: مسئولین مربوطه در این زمینه اقدامات و برنامه ریزی های لازم را صورت دهند.

رشید به استفاده از تجربیات سایر استان ها و کشور ها در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی خصوصا اعتیاد اشاره کرد و اظهار داشت: مشاوره یکی از مهمترین مباحثی است که باید در زمینه پیشگیری از اعتیاد مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مشاوره به معتادین و سایر آسیب دیدگان اجتماعی باید در مراکز دارای مجوز صورت گیرد، بیان کرد: مشاورین باید انسان های لایق ودلسوزی باشند که دارای مشکلات رفتاری نباشند.

رشید با بیان اینکه دستگاههای ذیربط باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که معتادین بعد از ترک اعتیاد خود از جامعه طرد نشوند، ادامه داد: فراهم کردن امتیازاتی از جمله اشتغال مناسب برای این افراد ضروری است تا دوباره به اعتیاد روی نیاورند.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی لازم برای رسیدگی به مشکلات معتادین در روستاها نیز باید انجام شود، گفت: آموزش های لازم به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در روستاها امر ضروری است.