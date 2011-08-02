به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه مسجد حضرت زهرا(س) در پردیسان اضافه کرد: برخی افراد می گویند این همه پولی که برای ساخت مساجد ساخته می شود به یتیمان و فقرا داده شود که این حرف اشتباه است زیرا همان طور که این افراد سهمی دارند مسجد نیزسهمی دارد زیرا اگر تربیت دینی به واسطه مسجد ایجاد نشود زندگی مردم در مسیر صحیحی نخواهد بود.



ساخت مسجد اولویت است



وی با تاکید بر اولویت دادن به ساخت مسجد در هر منطقه ای که ساخت و ساز در آن انجام می شود ادامه داد: همان طور که مدرسه لازم است مسجد اهمیت بیشتری دارد زیرا هم قابل استفاده برای دانش آموزان وهم برای سایر اقشار است.



تربیت مسجدی با کاهش جرم رابطه مستقیم دارد



این مرجع تقلید بر لزوم ساخت مساجد منطبق بر اصول هندسی معماری اسلامی و ساخت زیبا و به نحو احسن تاکیدکرد و گفت: برای جلوگیری از جرایم در کشور باید مسجد در اولویت باشد زیرا اگر بتوانیم جوانان را در منبر و محراب تربیت کنیم دیگر به خود اجازه نمی دهد برای هر مسئله کوچکی چاقوکشی کند.



استاد برجسته حوزه علمیه قم اضافه کرد: در عین اینکه قوای اجرایی باید کار خود را در جلوگیری از جرم انجام دهد کار فرهنگی و دینی هم بسیار لازم است؛ امام جماعت باید دائما در مسجد حضور داشته باشد و کاری غیر از منبر و محراب نداشته باشد در این صورت این مسجد آباد می شود.



مسجدسازی مردم را در مسیر تربیت دینی قرار می دهد



این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت مسجد در صدر اسلام تصریح کرد: اگر مسئولان در مسیر مسجدسازی باشند هم مساجد ساخته می شود و هم مردم تربیت پیدا می کنند.



وی با بیان اینکه ائمه جماعات نماز صبح را درمساجد احیاء کنند اظهارداشت: در مساجد باید هم آموزش احکام باشد، هم حفظ قرآن و در ساعات غروب که دانش آموزان بیکار هستند باید امام جماعت آنها را با برنامه های جذاب مشغول کند و آنها را قرآنی تربیت کند تا خانه ها آباد و قرآنی شوند.



این مرجع تقلید با بیان اینکه ساکنان اطارف مساجد نباید مسجد را به خصوص در نماز صبح خالی بگذارند بیان داشت: اگر مردم را مسجدی تربیت کنیم هم دنیا و هم آخرتمان آباد خواهد شد.



وی تاکیدکرد: امام مسجد باید مسجد را طوری اداره کند که دانشکده ای برای تربیت مردم باشد در این صورت سازندگان مساجد و اداره کنندگان آن مصداق "یعمر مساجدالله" خواهند بود.



شهید گمانم؛ زینت مسجد جامع پردیسان



وی با قدردانی از مسئولان دست اندرکار در ساخت اولین مسجد جامع پردیسان اظهارداشت: قرار گرفتن این مسجد در کنار یادمان یک شهید گمنام باعث افزایش زینت این مسجد شده است؛ من هر وقت به یاد شهدا می افتم از درون شرمنده می شوم زیرا آنها جان خود را نثار کردند تا ما بمانیم و دینمان حفظ شود، کشور آزاد باشد و دشمن عرض و آبرو و ناموس ما را به یغما نبرد.

