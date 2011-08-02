مدافع پیشین تیم ملی فوتبال ژاپن دچار حمله قلبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماتسودا"ی 34 ساله در تمرین عصر سه شنبه تیم باشگاهی خود "ماتسوموتو یاماگا" دچار حمله قلبی شد و به بیمارستانی در شهر "ماتسوموتو" انتقال یافت. "هیروشی اوتسوکی"، رئیس باشگاه "ماتسوموتو یاماگا"، شرایط این بازیکن را "بشدت بد " توصیف کرد.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، ماتسودا پس از 15 دقیقه تمرین دچار حمله قلبی شد. ماتسودا 40 بار با پیراهن تیم ملی ژاپن به میدان رفت. وی در رقابت های جام جهانی 2002 کره و ژاپن هم حضور داشت.

بالارفتن درجه گرما باعث گرمازدگی ژاپنی ها در روزهای اخیر شده است. خبرگزاری کیودو گزارش داد تا پایان ماه ژوییه 43 ژاپنی بر اثر گرمازدگی در عرض دو ماه جان خود را از دست داده اند.