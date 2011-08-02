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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۱

مدارس شهریار باید به امکانات مناسب تجهیز شود

شهریار - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری شهریار گفت: مدارس تازه تاسیس یا در شرف تاسیس باید به امکانات ضروری مجهز شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس جوهری ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور رئیس آموزش و پرورش شهرستان و رئیس شورای اسلامی شهریار حضور یافت و به بررسی برخی از مشکلات آموزش و پرورش پرداخت.

سرپرست فرمانداری به همراه دیگر مسئولان از پروژه های در حال ساخت آموزش و پرورش شهریار بازدید به عمل آورد.

وی در این دیدار تاکید کرد که مدارس ساخته شده به سرعت تجهیز شوند تا مورد بهره برداری کامل قرار گیرند.

جوهری همچنین بر فرش کردن نمازخانه مدارس تازه ساز و سایر مدارس تاکید کرد و در این خصوص قول مساعد داد.

کد مطلب 1374076

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