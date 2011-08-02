برنامه های ماه رمضان فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گنجی به برنامههای فرهنگی هنری این اداره کل در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: نمایشگاه کتب علوم قرآنی، عصر شعر ضیافت، برگزاری محفل ادبی به همراه ضیافت افطار، برپایی عصرشعر فروغ ولایت، محفل انس با قرآن، اجرای عمومی نمایش از مهمترین برنامههای این ادارهکل در سطح شهرستان شهرکرد است.
وی برگزاری کلاسهای خطاطی از قرآن را مهمترین برنامه پیشبینی شده در شهرستان لردگان دانست و افزود: برپایی نمایشگاه و فروشگاه کتب علوم قرانی، برپایی محافل انس با قرآن کریم، برگزاری کارگاه هنرهای تجسمی، آموزش روانخوانی سوره انعام و مسابقهای از خطبههای نهج البلاغه از دیگر برنامههای اجرا شده در سطح این شهرستان است.
گنجی گفت: ماه مبارک رمضان ماه نزول برکت و رحمت خداوند بر مؤمنان است و هنرمندان چهارمحال و بختیاری با برگزاری ویژه برنامههای هنری و تلاش در خلق آثار فاخر با موضوع ضیافت الهی این ماه را گرامی میدارند.
وی ادامه داد: برگزاری مسابقه فرهنگی روز جهانی قدس در دو بخش عکس، نقاشی، گردهمایی و کارگاه آموزش فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی، نمایشگاه علوم قرآنی به مدت10 روز و برپایی محفل انس با قرآن و گردهمایی مربیان قرآن به مدت سه روز از مهمترین برنامههایی است که در شهرستان فارسان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ماه رمضان ماه نزول قرآن و تزکیه نفس است، افزود: برگزاری دومین مسابقه عکس قدس رمضان و جشنواره ادبی رمضان در شهرستان بروجن، برپایی نمایشگاه کتب علوم قرآنی و محافل انس با قرآن در شهرستانهای کیار و کوهرنگ از دیگر برنامههای موردنظر در راستای تعمیق معنویت در استان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به گستردگی برنامهها و فعالیتهای این اداره کل در سطح شهرها و روستاهای استان تاکید کرد: در سراسر ماه مبارک رمضان محافل انس با قرآن و نمایشگاههای قرآنی برپاست چراکه توجه به نزول قرآن در ماه مبارک رمضان از محوریترین شاخصهای این ماه مبارک است.
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