به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی ظهر سه ‌شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: در سال گذشته اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال برای پروژه‌های گاز رسانی استان قم و همچنین روستاهای اطراف استان هزینه شده که 100درصد این بودجه تخصیصی جذب شده است.



وی با اشاره به اینکه در سفر مقام معظم رهبری به قم چندین مصوبه در خصوص پروژه‌های گازرسانی استان به تصویب رسید، افزود: ازجمله مصوبه‌ها توسعه گاز رسانی به ۶۲ روستاهای قم است که از این تعداد ۱۷ روستای آن در بخش مرکزی‏، ۲۴ روستا در بخش سلفچگان، ۱۳ روستا در بخش خلجستان، پنج روستا در بخش جعغریه و سه روستا نیز در بخش کهک است.



تصویب توسعه گازرسانی به ۶۲ روستای قم



مدیر عامل شرکت گاز قم ادامه داد: ‌ به محض ابلاغ مصوبه توسعه گازرسانی به روستاهای استان بودجه برای این پروژه‌ها تخصیص یافت و مطالعات اولیه این طرح‌ها از جمله بازاریابی‏ نقشه برداری و طراحی آن انجام شد.



وی با اشاره به اینکه توسعه گاز رسانی به ۶۲ روستای قم مصوب شده که طی سال جاری و دو سال آینده به سرانجام برسد، اضافه کرد: در حال حاضر توسعه گاز رسانی ۱۰ روستاهای استان مورد بهره برداری قرار گرفته و به شبکه سراسری گاز کشور متصل شده است.



محمدی گفت: همچنین تلاش می‌شود از تعداد ۲۴ روستا نیز شش روستا در هفته دولت سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد و تاکنون مقدمات این کار انجام شده و مابقی آن نیز تا دهه فجر به بهره برداری برسد.



وی ابراز داشت: برای توسعه گازرسانی ۶۲ روستای استان اعتباری بالغ بر ۱۸۲ میلیارد ریال اختصاص داده شده است.



مدیر عامل شرکت گاز قم افزود: یکی دیگر از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان تقویت خط انتقال و ایجاد شبکه گاز شهرک پردیسان و مسکن مهر است.



وی با اشاره به اینکه طی دو سال آینده باید این طرح به طور کامل اجرایی شود، اظهار داشت: ۳۵ هزار واحد مسکونی مهر زیر پوشش گاز رسانی قرار دارد که تاکنون هشت هزار واحد گاز رسانی شده و همچنین ۱۷ هزار واحد مسکونی نیز تا پایان سال جاری و همچنین ۱۸ هزار واحد مسکونی دیگر نیز تا پایان سال ۹۱ گاز رسانی خواهد شد.



محمدی ادامه داد: برای طرح گاز رسانی به منطقه پردیسان اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شده و هم اکنون این طرح‌ها با سرعت خوبی در حال اجراست.