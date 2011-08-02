اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دو ومیدانی استان البرز برنامه تمرینی دو ومیدانی بانوان و آقایان را اعلام کرد و این برنامه ها مربوط به شش ماهه اول سال 90 است.

طبق این برنامه ها روزهای زوج از ساعت 17 لی 20 و 30 و روزهای فرد صبحها 9 الی 11 مخصوص آقایان و روزهای فرد از ساعت 17 الی 20 مخصوص بانوان است.

قهرمانی فوتسال بانوان روستایی و عشایری نظرآباد

تیم فوتسال بانوان روستایی و عشایری نظرآباد در قالب تیم البرز قهرمان کشور شد.

در این مسابقات که به میزبانی استان اصفهان و در رده نوجوانان برگزار شد، تیم فوتسال بانوان روستایی و عشایری نظرآباددر قالب تیم منتخب البرز توانست در فینال بازیها با نتیجه سه بر دو تیم اصفهان را شکست داده و مقام قهرمانی این دوره را کسب کند.

این رقابتها به صورت منطقه بندی بوده و البرز در منطقه دو توانست به دور برگشت مسابقات راه یابد.



کسب مقام چهارمی تیم والیبال بانوان روستایی و عشایری نظرآباد



تیم والیبال بانوان روستایی و عشایری نظرآباد در قالب تیم منتخب البرز به مقام چهارمی مسابقات کشوری دست یافت.

در این مسابقات که به میزبانی استان اصفهان و در رده سنی نوجوانان برگزار شد، تیم والیبال روستایی و عشایری نظرآباد در قالب تیم منتخب البرز پس از رقابت با تیمهای قزوین، قم ، مرکزی و توابع تهران به عنوان چهارمی این دوره بازیها دست یافت.