احکام اعضای جدید شورای عالی بورس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا زال پور و محمدرضا مقدسی را به سمت اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، تخصص، دانش و توانمندیهای ارزنده شما به موجب این حکم به سمت عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول چهارگانه دولت شامل عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی همه جانبه مادی و معنوی کشور، حضوری فعال و همه جانبه داشته باشید. عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در تقویت عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف محوله از خداوند منان مسئلت دارم.

پیش از این، هیئت وزیران تصویب کرده بود: محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا زال پور و محمدرضا مقدسی به عنوان اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع بند (8)ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار تعیین شدند.



