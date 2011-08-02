عمل به آیات قرآنی در ماه رمضان بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر سه شنبه در جمع کارکنان مجموعه فرهنگی بابل با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان سکوت و نفس کشیدن روزه داران عبادت است افزود: تلاوت یک آیه برابر با یک ختم قرآن محسوب می شود.

شکریان افزود: در ابن ماه توصیه شده روزه داران خود را برای ضیافت الهی آماده کنند تا بهره های فراوانی از این ماه مبارک ببرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بیان داشت: در کتاب صحیفه سجادیه به تعبیر امام زین العابدین (ع) ماه رمضان عید است و برای ورود به مهمانی و سرای الهی باید خودمان را آماده کنیم به یکدیگر تبریک بگوییم.

وی افزود: تلاوت، فهم وعمل به آیات قرآنی بایددر این ماه مبارک در دستور کار مردم قرار گیرد.

شکریان، لازمه ورود به ماه مبارک رمضان را طهارت قلبی دانست و تصریح کرد: ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است و از این فرصت مغتنم باید برای ترویج و گسترش باورها و آموزه های قرآنی بهره گیری کرد تا گوش به فرمان آیات الهی باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به فقرا و مستمندان در ماه مبارک رمضان بیان داشت: اخلاق خود را با اخلاق حسنه تجلی یافته ودرآیات قرآنی تطبیق دهیم.