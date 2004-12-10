مرگ خاموش 5 كارگر جوان به علت وجود گرد و غبار در يك كارگاه سنگ كوبي

دكتر ايرج محبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين افراد به علت حضور مداوم در محيطي كه فضاي آن آغشته به مقدار زيادي گرد و غبار سيليس، ناشي از عدم رعايت بهداشت محيط كار است ، به اين بيماري مبتلا شده اند.

وي ادامه داد: متاسفانه اين بيماري از جمله بيماري هاي نادر در دنيا است كه فقط به علت عدم رعايت بهداشت محيط كار ايجاد مي شود و هنوز هم براي اين بيماري درمان كشف نشده است.

اين متخصص طب كار با بيان اينكه اين كارگران مبتلا به بيماري سيليكوز در گروه سني 21 تا 27 ساله قرار دارند، افزود: وضعيت اين بيماري بسيار فجيع تر از معلوليت كارگران است چرا كه اين افراد در كارگاه مجاز و رسمي كار مي كنند و با نداشتن درمان براي اين بيماري، بيماران جان خود را از دست مي دهند.

وي با بيان اينكه اين حادثه ناگوار در يك كارگاه سنگ كوبي در شهرستان ملاير از استان همدان اتفاق افتاده است، افزود: بيماري سيليكوز بيماري است كه بر اثر آن ريه فرد بيمار به طور كامل از بين مي رود و علت آن هم فقط به دليل عدم كنترل صنعتي ميزان گرد و غبار سيليس در كارگاه بوده است.

دكتر محبي گفت: اين كارگران جوان از جمله كارگران فصلي ساكن در استان آذربايجان غربي هستند كه براي كار به شهرستان ملاير رفته بودند كه پس از يك تا سه سال تماس با اين گرد و غبار سيليس در اين كارگاه هاي سنگ كوبي، دچار اين بيماري شده اند كه 4 نفر از آنان كه هنوز زنده هستند و از آنجا كه راه درماني براي اين بيماري وجود ندارد از بيمارستان به خانه ها يشان منتقل شده اند.

وي گفت: با نخستين گزارش در خصوص فرد مبتلا به اين بيماري به مسوولان كه در سال 79 انجام شد به علت تعطيلي اين كارگاه ها، تعداد افراد مبتلا به اين بيماري افزايش يافت به گونه اي كه آخرين فرد مبتلا به اين بيماري چند روز پيش شناسايي شد.

متاسفانه مسوولان در وزارت بهداشت و درمان و وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص خبر قبلي درباره معلوليت 12 كودك در كارگاه كفاشي، علت وقوع اين حادثه را غير مجاز بودن اين كار گاه و عدم اطلاع از فعاليت كودكان و قانوني نبودن سن كارگران در اين كارگاه عنوان كردند و همچنين عنوان كردند كه به دليل عدم وجود نيروهاي بهداشتي لازم، نمي توانيم بر كارگاه هاي غير مجاز نظارت كنيم اما بايد گفت مسوولان، اين بار چه توجيهي براي وقوع اين حادثه تلخ مرگ چند جوان شاغل در يك كارگاه مجاز و رسمي كه به ظاهر تحت نظارت مسوولان بوده است و همچنين قانوني بودن سن اين كارگران براي كار، خواهند داشت؟!