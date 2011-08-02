هواداران صبر داشته باشند/ پایان فصل یکی از تیمهای اول تا سوم هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محرم نوید کیا عصر سه شنبه در نشست خبری با رسانه‌های گروهی با اشاره به مصوبه جدید سازمان لیگ مبنی بر برگزاری کنفرانس مطبوعاتی قبل از هر بازی، گفت: به نظر من این نشستها برای فوتبال ایران سودی نخواهد داشت و مسئولان بهتر است به دنبال کارهای بنیادی تری برای فوتبال باشند. مطمئن هستم که در کنفرانس‌ها مربیان زیادی حاضر نخواهند شد و مدیران باشگاه‌ها هم برای برگزاری این کنفرانسها همکاری نخواهند کرد.

وی با اشاره به خریدهای سپاهان در فصل نقل و انتقالات ادامه داد: بازیکنانی که از تیم‌های جدید به تیم دیگری منتقل می‌شوند به دلیل حساسیت بازی نمی‌توانند مقابل تیم سابقشان عملکرد مطلوب خودشان را نشان بدهند.

کاپیتان سپاهان تصریح کرد: سپاهان هم به دلیل سازمان مدیریتی که دارد برای جابجایی چند بازیکن دچار مشکل نخواهد شد، ما در سیستم دفاعی بازیکنان خوبی را از دست دادیم. بازیکنان اضافه شده هم بازیکنان خوبی هستند اما برای هماهنگی این بازیکنان به زمان احتیاج داریم و مطمئن هستم که تا بازی السد به آمادگی کامل می‌رسیم.

وی با بیان اینکه فینالیست شدن با بازیکنان جوان و با انگیزه به عنوان یک پوئن مثبت برای تیم به حساب می‌آید، تصریح کرد: چهار سال پیش و زمان لوکا، بازیکنان خوبی در تیم خودمان داشتیم. باید مانند چهار سال پیش و زمانی که فینالیست شدیم بار دیگر یک تیم کامل و با انگیزه بسازیم که بتواند روی زمین بازی و خواسته هواداران مبنی بر قهرمانی در آسیا را برآورده کند.

نویدکیا اضافه کرد: ‌از هواداران می خواهم از تیم حمایت کامل داشته باشند و اطمینان داشته باشند که ما جزو سه تیم اول لیگ خواهیم بود. فقط هواداران باید صبر داشته باشند و در کل لیگ به خصوص چند هفته اول ما را حمایت کنند.