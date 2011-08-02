قولی برای قهرمانی سپاهان نمی دهم

به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ عصر سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی پیش از دیدار سپاهان و استقلال گفت: ما هم مثل استقلال چند بازیکن مصدوم داشتیم و نتوانستیم درست تمرین کنیم.

وی در مورد بازی با استقلال گفت: این دیدار بازی اول لیگ است و باید بدانیم لیگ طولانی است. برای این بازی مصدوم نداریم ولی بازیکنان نا آماده ای داریم که دیرتر از بقیه به تمرینات اضافه شدند. ما قبل از شروع لیگ ۴۶ تمرین و پنج بازی دوستانه انجام دادیم. چهار یا پنج بازیکن ما فقط ۲۰ درصد آمادگی دارند که محرم هم ازجمله همین بازیکنان است که در ترکیه به ما اضافه شد و چندروزی هم مریض بود.

بوناچیچ افزود: محرم بهترین بازیکن ماست اما نه در شرایط فعلی، بلکه در هنگام آمادگی به همین دلایلی که گفتم ما نمی توانیم ترکیب موردنظرمان را برای بازی با استقلال به زمین بفرستیم. با این حال فقط به قصد برد به زمین خواهیم رفت.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در ارتباط با ادامه رویکرد بازیکن سازی سپاهان گفت: مدرسه فوتبال سپاهان یکی از بهترینها در ایران است. هم اکنون دو یا سه بازیکن جوان خیلی خوب در کنار تیم هست و چند ماهی زمان لازم است تا بتوانیم این بازیکنان را به بازیکنان مطلوب تبدیل کنیم. من با همین دیدگاه جوانگرایی به اصفهان آمدم چون سپاهان پتانسیل ساخت بازیکنان سطح عالی از جوانان را دارد.

وی در ادامه گفت: این دو یا سه بازیکنی که از ما جدا شدند هم بازیکنان خیلی خوبی بودند و همین باعث می شود که بازیکنان ما هم تلاش بیشتری کنند و بهترین نمایش خود را از خود نشان بدهند.

بوناچیچ در پاسخ به این سوال که آیا از عمکلرد سپاهان در فصل نقل و انتقالات راضی هستید، تصریح کرد: من هیچ بازیکنی از باشگاه نخواستم. چون تنها باشگاه است که می تواند بازیکن جذب کند و پول خرج کند اما باشگاه تلاش بسیار زیادی کرد تا تیم خوبی بسازد. با تیمی که داریم می توانیم جلوی هرتیمی در ایران بازی کنیم و به پیروزی برسیم.

وی در ارتباط با جدایی هشت بازیکن و مشکل دروازه بانی و دفاع گفت: این طبیعت فوتبال است که بازیکنان جابجا می شوند. سپاهان پارسال تیم خوبی داشت و مربی خیلی خوبی بالای سر تیم بود به همین دلیل دو جام به دست آورد و ما هم همین روند را ادامه بدهیم.

بوناچیچ اظهار داشت: در مورد دفاع درست است که دو بازیکن خوب را از دست دادیم ولی دو بازیکن خیلی خوب را به دست آوردیم. ممکن است در سه یا چهار ماه اول در خط دفاع مشکل داشته باشیم ولی بعد از سه یا چهار ماه تیمی خواهیم شد که برای همه تیمها مشکل ساز خواهد شد.

سرمربی سپاهان افزود: دیدارهای سپاهان و استقلال همیشه غیرقابل پیش بینی است. چون هر دو تیم تیمهای بزرگی هستند ولی چیزی که می توانم پیش بینی کنم این است که مثل پارسال بازی هفت گل نخواهد داشت و بازی به دلیل دفاعی بازی کردن هر دو تیم، حداکثر یک یا دو گل خواهد داشت.

وی در پایان گفت: تماشاگران سپاهان باید قبول کنند که گذشته را باید فراموش کرد. من به عنوان سرمربی باید تلاش کنم که تیم را در راس لیگ نگه دارم ولی باز هم می گویم که یک سری از بازیکنان تیم جدا شده اند و هدف ما این است که در سیستم بازی تغییراتی را به وجود بیاورم تا بتوانم تیم را آماده کنم. ممکن است مانند سال اولی که در سپاهان بودم در چند هفته اول نتایجی در خور سپاهان به دست نیاوریم.