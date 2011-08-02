مازندران قطب استعدادیابی ژیمناستیک کشور شد

محمد سبحانی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران قطب مهم ژیمناستیک کشور در تمامی رده های سنی است و فدراسیون باید مراکز استعدادیابی و آموزش این ورزش مهیج و زیبا را در مازندران راه اندازی کند.

وی اظهار داشت: هیئت های ژیمناستیک 17 شهرستان استان ببا هدف شناسایی و تربیت علاقمندان و افراد با استعداد این رشته مشغول به فعالیت هستند و در حال حاضر ورزشکاران سازمان یافته زن و مرد این رشته آموزش‌های لازم را زیر نظر مربیان استان فرا می گیرند.

سبحانی یه راه اندازی و آغاز فعالیت هفت خانه تخصصی ژیمناستیک در شهرهای مختلف استان اشاره کرد و گفت : در حال رایزی با مسئ.لان فدراسیون و تربیت بدنی هستیم تا بتوانیم اعتبار لازم برای احداث خانه تخصصی ژیمناستیک در تمام شهرهای استان را جذب کنیم .

رئبی هبئت ژینماستیک مازندران ادامه داد: در حال حاضر 11 هزار نفر در مازندران به صورت سازمان یافته به انجام این رشته ورزشی مشغول اند که امیدواریم با راه اندازی مکان های جدید تخصصی این رشته، شاهد افزایش تعداد ورزشکاران ژیمناستیک در مازندران باشیم.