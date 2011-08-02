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۱۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

ادامه دخالتهای غرب در سوریه / ایتالیا سفیر خود را از دمشق فراخواند

ادامه دخالتهای غرب در سوریه / ایتالیا سفیر خود را از دمشق فراخواند

دولت ایتالیا در تلاش برای القای ناامنی و بی ثباتی در سوریه، در اقدامی مداخله جویانه از سفیر خود خواست خاک این کشور را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه ایتالیا مدعی شد به خاطر خشونتهای اخیر در سوریه از سفیر خود خواسته است به رم بازگردد.

بنا بر این ادعا تحولات خشونت بار اخیر در سوریه سبب فراخواندن سفیر ایتالیا از دمشق برای رایزنیهای بیشتر شده است.

"فرانکو فراتینی" وزیر امور خارجه ایتالیا با اعلام این مطلب از فراخواندن "آشلیو آمریو" سفیر این کشور در دمشق خبر داد.

وی همچنین از دیگر کشورهای اروپایی خواست به خاطر آنچه به ادعای وی علیه مخالفان دولت در سوریه روی می دهد اقدامی مشابه رم انجام دهند.
 
پیش از این آمریکا و فرانسه نیز در اقداماتی مداخله آمیز خواستار پایان برخورد دمشق با کسانی شده است که دست به خرابکاری و تخریب اموال عمومی و خصوصی می زنند و از نظر غربی ها، این افراد معترضانی هستند که نیروهای سوری نباید با آنها برخورد کنند. این در حالی است که سفرای این دو کشور در دمشق پیشگام مداخله قدرتهای خارجی در مسائل داخلی سوریه هستند.
کد مطلب 1374143

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