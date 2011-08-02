شکست برابر استیل آذین را با پیروزی های آتی جبران می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا هوشیار عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این شکست خارج از خانه نشان داد باید تلاش بیشتر برای ایجاد هماهنگی میان بازیکنان را در دستور کار خود قرار دهیم تا از ادامه این روند نزولی جلوگیری کنیم.

وی بیان داشت: اولین سال حضور در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور را تجربه می کنیم اما به کسب موفقیت و حضور در جمع تیم های برتر این رقابت ها امیدوار هستیم.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی فائز کاران فرح آباد افزود: روند مطلوب و قابل قبول تیم با کسب این شکست متوقف نخواهد شد و با توجه به انگیزه فراوان بازیکنان جوان تیم به هدف بزرگی که برای آن برنامه ریزی کرده ایم دست خواهیم یافت.

تیم فوتبال ساحلی فائزکاران فرح‌آباد ساری در پایان هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با شش امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.