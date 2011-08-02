ادامه‌ درگیریها در ابین مشکلات آوارگان را دوچندان کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، شرایط اقتصادی با ناآرامی هایی که در یمن گسترش یافته و نیز در اثر درگیریهای ابین، وخیم شده است.
"میریام الخلی" رئیس دفتر نمایندگی فرعی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در عدن گفت : وقتی رویاروییهای مسلحانه در استان جنوبی ابین آغاز شد، هزاران نفر با شتاب و فقط با لباسی که بر تن داشتند فرار کردند. دست کم نیمی از آنان هم با پای پیاده گریختند و مسیر زنگبار مرکز ابین تا استان همسایه لحج تا عدن را با پیمودن به طور میانگین روزی 80 کیلومتر طی کردند.
به گفته وی، بسیاری از این افراد، کشاورزان و یا دامدارانی هستند که گله خود را همراه آوردهاند. آنان محصولات دامی خود را میفروشند تا زندگی بخور و نمیری را فراهم آورند.
از اواسط ژوئن صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر یمن به بیش از 17،500 نفر که از ابین متواری و در لحج پناه گرفتهاند کمکرسانی کردهاند. با ادامه درگیریها، تعداد روزافزونی از مردم از خانههای خود به سمت روستاها یا استانهای مجاور فرار میکنند.
بر این اساس شرایط اقتصادی شکننده نیز در طول چند ماه گذشته در نتیجه ناآرامیهایی که درسطح کشور گسترش یافته بدتر شده است. کمبود سوخت، گاز و برق و افزایش سریع قیمت چندین کالای اساسی همچنان آثار مخرب خود را برجای میگذارند. این مشکلات در ترکیب با شرایط بیثبات در جنوب کشور و دمای بالای 40 درجه سانتیگراد، همگی بر فشاری که ساکنان عدن و لحج به عنوان میزبان بیخانمانها متحمل میشوند، افزودهاند.
در طول ماه گذشته کمیته بینالمللی صلیب سرخ با مشارکت داوطلبان جمعیت هلال احمر یمن، اقلام بهداشتی، جیرههای یک ماهه گندم، برنج، حبوبات، روغن، شکر و نمک و دیگر اقلام ضروری را برای بیش از 17،500 بیخانمان از استان ابین در استان همسایه لَحج تدارک دیده است.
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