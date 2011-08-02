تیم های برتر تکواندو نونهالان مازندران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته اول لیگ تکواندو خردسالان استان که به میزبانی فریدونکنار برگزار شد، آینده سازان آرشاک چالوس با نتیجه هفت بر سه مغلوب تیم شهدای ساری شد. نام آوران بابل با نتیجه 9 بر یک نتیجه را به ویستا قائمشهر واگذار کرد.

زرین دشت کجورشش بر چهار اسدی فریدونکنار را شکست داد و هیئت بابلسر با نتیجه قاطع 9 بر صفر از سد هیئت آمل گذشت.

رقابت تیم های حاجی پور بابل و مرحوم پارسا قنبرزاده بند پی با تساوی پنج بر پنج به پایان رسید و زرین دشت کجورهشت بر دو نام آوران بابل را مغلوب کرد. دارایی ساری با نتیجه شش بر چهار هیئت نکاء را پشت سر گذاشت.

شهدای ساری نتیجه را به ویستا قائمشهر واگذار کرد. آیدانی نکاء 10 بر صفر آینده سازان آرشاک را در شکست داد و هیئت نکا با ابن نتیجه هبئت آمل را مغلوب کرد.

در هفته اول لیگ نونهالان استان دیدار تیم های مرحوم پارسا قنبرزاده بند پی و شهدای لاریم با تساوی پنج بر پنج پایان یافت و آیدانی نکاء 10 بر صفر هبئت نوشهر را شکست داد.

هیئت نکا با نتیجه هشت بر دو مغلوب زرین دشت کجور شد و هیئت آمل با این نتیجه رقابت را به شورای کارگر محله فریدونکنار واگذار کرد و حاجی پور بابل با نتیجه شش بر چهار مغلوب ذوالفقار جویبار شد.

لیگ تکواندو نونهالان استان با حضور 14 تیم خردسالان و 12تیم در حال برگزاری است.