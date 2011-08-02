مفسر قرآن باید هوشیار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی بعد از نماز ظهر و عصر در مدرسه حجتیه و در جمع طلاب غیرایرانی به تفسیر سوره مبارکه صف پرداخت.



وی با بیان اینکه این سوره مدنی است چون آیاتش متناسب با محیط مدینه است بیان داشت: گاهی دست سیاست برخی آیات را که مکی هستند مدنی و برخی آیات را که مدنی هستند مکی می کند در حالی که بر عکس است.



نقش تاجران حدیث در تفسیر قرآن



وی اضافه کرد: این تبدیل در مکی و مدنی بودن برای این است که اهل بیت(ع) را مظلوم کنند و عمدتا این کار از سوی راویان و تاجران حدیثی که به لسان پیامبر(ص) دروغ می بستند رخ داده است.



این مرجع تقلید ادامه داد: سوره مبارک انسان (هل اتی) که شأن نزول آن در باره امام حسن و امام حسین(ع) است یکی از این موارد است که برخی از این مفسران آن را مکی نامیده اند تا بگویند در شان حسنین نازل نشده در حالی که کور خوانده اند و این سوره کاملا مدنی است.



این مفسر قرآن سوره زمر را یکی دیگر از مصادیق این کار برشمرد و گفت: برخی گفته‌اند آیات این سوره مدنی است تا دامان ابوسفیان و پیروان او را پاک کنند و بدیهای امویها را تطهیر سازند.



آیت الله سبحانی تاکید کرد: مفسر باید هوشیار باشد زیرا برخی از این تفاسیر و برداشتها سیاسی است و ما باید بر اساس قرینه آیات در مکی و مدنی بودن سوره اجتهاد کنیم.



این مرجع تقلید با بیان اینکه سوره صف سوره ای مدنی و دارای 14 آیه است گفت: اگر نامگذاری برای یک سوره قرآن همانند الفاظ و آیات و ... توقیفی باشد و از جانب خدا باشد حق نداریم نامی غیر از صف برای این سوره انتخاب کنیم در حالیکه برخی نام‌هایی مانند عیسی و حواریین را نیز برای آن انتخاب کرده اند که بیشتر به عنوان نشانه است.



تسبیح خدا همیشگی است



آیت الله سبحانی در تفسیر آیه یکم این سوره به کلمه "سبح" اشاره و تصریح کرد: ماضی به کار رفتن این کلمه به علت آن است که تسبیح خداوند از سوی همه مخلوقات اعم از موجودات زنده و غیر زنده از قبل بوده، الان هست و در آینده هم خواهد بود و همیشگی و دائمی است.

