سازمان مديريت در سال 84 بودجه ويژه اي را به امور جوانان اختصاص دهد

رحيم عبادي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با وجود اينكه در سالهاي گذشته اقدامات قابل توجه اي جهت رفع مشكلات جوانان برداشته شده است اما به طور كلي در دهه گذشته غفلت هاي بسياري در حوزه جوانان از سوي دولت صورت گرفته است .

وي با بيان اينكه دولت بايد توجه بيشتر و جدي تري به مشكلات و انتظارات جوانان داشته باشد افزود: دولت بايد سازمان ملي جوانان و ديگر سازمانها را در اين سمت حمايت همجانبه كند.

وي در ادامه افزود : چالش هاي جوانان در ساختارهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي، امنيتي و فرهنگي كشور تاثير گذار است و اين در حالي است كه توسعه كشور در نحوه نگاه به مسائل و مشكلات جوانان است .

وي با اشاره به اينكه حل مشكلات جوانان مسئله اصلي كشور است گفت : به اعتقاد مقام معظم رهبري مسئله جوانان مسئله اول كشور است و اين در حالي است كه نتواسته ايم چندان انتظارات جوانان را در كشور برآورده كنيم.

وي تصريح كرد : شرط موفقيت كشور در توسعه همه جانبه و اهتمام جدي به حوزه جوانان است و اين در حالي است كه مقدمات اين كار با تنظيم و تصويب سند توسعه امور جوانان در برنامه چهارم فراهم شده است .

رييس سازمان ملي جوانان خاطر نشان كرد :در اين سند براي اولين بار شاخص هاي اصلي جوانان در طول برنامه چهارم تعيين مي شود و نقش سازمانها و دستگاهايي كه مي تواند نقش اساسي در اين امور داشته باشند مشخص شده است .