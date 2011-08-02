نمایش رادیویی "حریم" تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "حریم" نوشته مرضیه رشید بیگی است و سردبیری آن را مجید نظری نسب بر عهده گرفته و داستان آن در ماه رمضان اتفاق می‌افتد و درباره جانبازی شیمیایی است که با مادرش زندگی می‌کند. آن‌ها یکی از اتاق‌های خانه‌شان را به دختر دانشجویی اجاره می‌دهند و در این بین اتفاقاتی می‌افتد که...

این نمایش در 18 قسمت با حضور بازیگرانی چون شهرزاد عبدحق، مهین نثری، فریدون محرابی، نورالدین جوادیان، مروارید کریم پور، احمد گنجی، مهرخ افضلی، ماندانا محسنی، مجید سهرابی، مجتبی طباطبایی، محمد آقا محمدی، فریبا متخصص، رحمان باقریان، باقر کریم پور، شمسی صادقی، علی میلانی، عباس وفایی، مینو جبارزاده، ماندانا اصلانی، محمد مجدزاده، مهرداد عشقیان و حبیب بختیاری ضبط شده است.

عوامل این نمایش که از 22 مرداد تا 10 شهریور هر شب ساعت 23:30 از شبکه رادیویی تهران پخش خواهد شد عبارتند از تهیه کننده: محمد مهاجر، صدابردار: علی حاجی نوروزی، افکتور: محمدرضا قبادی فر، گویندگی: مهرداد عشقیان.