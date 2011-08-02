قهرمانی تیم کاراته گیلان در مسابقات سراسری کاراته ناجا

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات سراسری کاراته ناجا که با حضور 32 تیم از سراسر کشور در قزوین به انجام رسید، گروهبانیکم کادر کسری عبدالهی و گروهبانیکم وظیفه هومن جمالپور به مربیگری سرهنگ حسین زید با دو مدال طلا بر سکوی نخست قرار گرفتند.

گروهبانیکم کادر کسری عبدالهی نیز در این مسابقات با حریفانی از استان های قزوین، تهران و کرج به مبارزه پرداخت و بر سکوی نخست و مدال طلای وزن مثبت 84 کیلو دست یافت.

همچنین گروهبانیکم وظیفه هومن جمالپور که خود قهرمان سه دوره پیاپی کشور در رده امیدها بود در این مسابقات در وزن منهای 84 کیلوگرم با غلبه بر حریفانی از استانهای لرستان، آذربایجان شرقی و اصفهان به مرحله نیمه نهایی رسید و در این مرحله با شکست حریفی از تیم میزبان به مسابقه فینال راه یافت.

در فینال نیز با حریف قدرتمندی از تیم دانشگاه پلیس تهران که دارنده چهارعنوان قهرمانی در دوره های پیشین این مسابقات بود با برتری قاطع به قهرمانی و طلای این وزن دست یافت.