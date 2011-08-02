حجت‌الاسلام احمد رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر روزه داری را موجب تقویت و شادابی دل مومنان و در نهایت عامل توسعه جوامع اسلامی دانست و گفت: کسانی به عبودیت واقعی در ماه مبارک رمضان دست پیدا می کنند که جسم، روح و اندیشه خود را از لغزش و خطا باز دارند.

وی خود سازی را راه رسیدن به کمال، تقرب به خدا، عمل به دستورات دین و معنویت خواند و ادامه داد: انسان در ماه رمضان می تواند به این امر دست یابد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر با اشاره به آثار فردی و اجتماعی روزه، یادآور شد: اساسی ترین فلسفه روزه داری نجات از دنیا زدگی است.

حجت الاسلام غلامی همچنین به تشریح فرایض ماه مبارک رمضان پرداخت و بیان داشت: بر اساس روایات فراوان خواندن یک آیه از قرآن در این ماه به معنای ختم کل قرآن کریم است.

وی همچنین از اعزام 70 مبلغ به مناطق مختلف شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و گفت: اعزام مبلغان با هدف ایجاد ظرفیت مناسب برای حضور مبلغین در ماه مبارک رمضان و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مبلغین صورت می‌گیرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر افزود: اقامه نماز جماعت، قرائت ادعیه، وعظ و منبر، مشاوره با سطوح سنی مختلف، بیان احکام و مسائل شرعی، ارتباط با خانواده شهدا از جمله فعالیت‌های مبلغین در مناطق اعزامی است.