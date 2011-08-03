کلوخ اندازون؛ سنت فراموش شده ابرکوهی ها

به گزارش خبرنگار مهر، مسلمانان در جای جای جهان چند هفته قبل از حلول ماه مبارک رمضان خود را برای آمدن این ماه آماده می کنند و بر اساس آداب و رسوم منطقه خود، برای گرامیداشت این ماه تلاش می کنند و در طول ایام ماه مبارک رمضان نیز برنامه های مختلفی را به اجرا در می آورند که بسیاری از این برنامه ها کم کم به سنت و آیین مردم مناطق مختلف تبدیل شده است.

در ابرکوه نیز گرامیداشت ماه مبارک رمضان با آدابی همراه است که تلاش شده بخشی از این آداب کهن در گفتگو با یک کارشناس ارشد ایران شناسی و استاد دانشگاه بازگو شود.

ندا هوشمند ابرقوئی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در ابرکوه چندین هفته قبل از شروع ماه رمضان، مردم به تمیز کردن خانه و به اصطلاح خانه تکانی و خرید مایحتاج ماه رمضان می پرداختند.

وی افزود: در قدیم اگر ماه رمضان در زمستان یا پاییز بود، مردم گوسفندی را که از تابستان برای ماه رمضان پروار کرده بودند، ذبح کرده و به شکل قورمه (گوشت پخته ای که در پوست نگهداری می کنند و ماندگاری دارد) در می آوردند تا در ماه رمضان از آن استفاده کنند.

در قدیم اگر ماه رمضان در زمستان یا پاییز بود، مردم گوسفندی را از تابستان به نیت ماه رمضان پروار می کردند و در آستانه ماه رمضان سر می بریدند و از گوشت آن را قرمه می کردند و در طول ماه از آن استفاده می کردند

هوشمند ابرقویی ادامه داد: عده ای نیز روز قبل از شروع ماه رمضان را روزه می گرفتند و این روزه را روزه پیشواز ماه مبارک رمضان می نامیدند و این روزه نوعی خوشامد گویی به ماه رمضان بود.

وی افزود: مردم با این روزه اعلام می کردند که نه تنها از آمدن ماه رمضان ناراحت نیستند، بلکه از آمدن آن راضی و خوشنودند به طوری که روز قبل از شروع این ماه را نیز روزه می گیرند.

هوشمند ابرقویی یادآور شد: عده ای نیز روز قبل از شروع ماه رمضان را به بیرون شهر می رفتند و به تفریح می گذراندند زیرا معتقد بودند به مدت 30 روز به دلیل روزه گرفتن نمی توانند به تفریح بپردازند و این مراسم تفریحی را "کلوخ اندازون" می گفتند.

البته علت این نامگذاری هنوز مشخص نیست اما هر چه بود این سنت این روزها به دست فراموشی سپرده شده است.

عقاید مردم در رؤیت هلال ماه رمضان

هوشمند ابرقویی با اشاره به اعتقادات مردم ابرکوه در رؤیت ماه شب آخر شعبان، گفت: مردم برای رؤیت هلال ماه رمضان به پشت بام خانه ها یا مکان های مرتفع می رفتند تا هلال ماه را رؤیت کنند و از آمدن ماه رمضان مطمئن شوند.

وی ادامه داد: فردی که ماه را رویت کرده بود سعی می کرد چشم خود را بر اجسام و افراد پاک و مقدس باز کند آنچنان که به چیزی نگاه نمی کرد و سپس به آب که نشانه شفافیت و زلالیت است و ریشه تقدس آن را باید در ایران باستان جستجو کرد، یا آینه که مظهر پاکی و روشنایی است یا چهره کودکی به نشانه معصومیت، یا سید مومنی نگاه می کرد.

هوشمند ابرقویی بیان داشت: اعتقاد مردم بر این بود که نگاه کردن بر افراد و اجسام منحوس، سبب بدیمنی در این ماه می شود و به عکس، نگاه به اجسام و افراد مقدس، میمون و مقدس است.

انجام کارهای نیک در ماه رمضان

صرفنظر از آداب و رسوم گذشتگان و باورها و عقاید مردم در مورد ماه رمضان، انجام اعمال نیک در این ماه و اعتقاد به این امر از گذشته ها تاکنون در میان مردم وجود دارد و به عنوان یک باور به آن اعتقاد دارند.

مردم در ماه رمضان در پی کسب ثواب و نیکی بوده و به هر شکلی سعی در انجام اعمال نیک و پسندیده دارند.

در قدیم که ساعتی برای بیدار شدن در سحرهای ماه رمضان وجود نداشت، عده ای از مردم، سحرگاهان به پشت بام منازل خود می رفتند و با صدای بلند به خواندن مناجات می پرداختند یا برای بیدار شدن مردم در کوچه ها به طبل زدن می پرداختند.

طبل زنی در سحرهای ماه رمضان، بیدار کردن همسایگان و گسترانیدان سفره های افطاری در مساجد از رسومی است که امروز نیز در بسیاری از نقاط از جمله استان یزد مرسوم و معمول است

برای بیدار شدن در سحر همسایه ها به یکدیگر سفارش می کردند که برای سحری خوردن یکدیگر را بیدار کنند و هر شب کسی که بیدار می شد، دیگر همسایه ها را نیز بیدار می کرد و با کوبیدن درب خانه ها وقت سحر را اعلام می کرد.

در طول روز نیز روزه داران به امور روزمره خود می پرداختند و گاهی به دلیل خستگی و بیداری سحر، امور روزمره با تاخیر شروع و از طرفی زودتر تمام می شد.

هنگام نماز مغرب، مردم بیشتر به مسجد می رفتند و پس از ادای نماز و افطار با خرما که در مسجد از سوی نمازگزاران پخش می شد، به خانه بر می گشتند.

گسترانیدن سفره های افطاری و اطعام روزه داران در این ماه رواج زیادی دارد و هر فرد تلاش می کند حتی به دانه خرمایی، روزه داری را مهمان کند.

طرد روزه خواران

نکته قابل توجه، طرد کردن روزه خواران از جامعه بود. افرادی که روزه خوار بودند مورد سرزنش قرار می گرفتند و با کنایه و طنز مورد تمسخر و بی مهری مردم قرار می گرفتند و در بین مردم رایج بود که می گفتند "روزه خوار، روزیت بخور" و منظور از روزیت بخور این بود که، روزه خوار باید بمیرد و ارزش زندگی کردن ندارد.

در گذشته حتی در ملا عام، روزه خوار را تازیانه می زدند و برخی اوقات مردم از دست فرد روزه خوار چیزی نمی گرفتند و یا در ظرف او آب و غذا نمی خوردند و تا حد یک کافر وی را نجس می شمردند.

معرفی نوعروس به مردم مسجد

یکی از آداب ماه رمضان که در ابرکوه مرسوم بود و اینک نیز کمابیش این رسم ادامه دارد، بردن عروس در سال اول ازدواج به مسجد محله همسرش بود.

مادر داماد با تهیه چادر و جانماز برای بردن عروس به مسجد از پدر و مادر وی کسب اجازه می کرد و شبی که عروس را به مسجد می بردند، مادر داماد به پخش شیرینی در میان مردم می پرداخت و به نوعی می توان گفت که این کار، معرفی عروس به افراد محله داماد بود.

نذر برای برآورده شدن حاجات

مردم در 15 رمضان که برابر با میلاد امام حسن (ع) بود، برای بر آورده شدن حاجات خود، نذر می کردند و نذر رایج در این روز نان صلواتی بود.

در این روز، فرد حاجتمند برای بر آورده شدن حاجت خود یا پس از اینکه مشکلش گشوده شد، پول پخت یک روز نان را به نانوایی می داد تا به مردم نان مجانی بدهد و مردم در قبال گرفتن این نان، صلوات می فرستادند که این رسم همچنان رایج است.

اهمیت شبهای قدر

در شبهای قدر و شهادت امیر المومنین (ع)، مردم برای احیای این شب در مساجد جمع می شدند و به خواندن دعا و مناجات می پرداختند.

اهمیت بیداری این شب در نظر مردم، آن قدر زیاد بود که با خود خوراکی به مسجد می آوردند تا خوابشان نبرد و برای بیدار ماندن کودکان در این شب، مدام صورت آنها را می شستند.

مردم بنابر آموزه های دینی، معتقد بودند که سرنوشت نوزادی که در این سال به دنیا می آید و کسی که در این سال می میرد در این شبها نوشته می شود و بنابراین باید این شبها را بیدار ماند و به دعا پرداخت.

در شب نوزدهم ماه رمضان که شب ضربت خوردن حضرت علی (ع) است، مردم برا ی برآورده شدن حاجات خود شیر نذر می کنند، زیرا بر این اعتقاد بودند که شمشیر ابن ملجم زهر آلود بوده و یتیمان برای درمان امام (ع) برای ایشان شیر آورده بودند و بر این اساس پخش شیر در این شب امری مرسوم است.

"شب دوست"

یکی دیگر از مناسبتهای ماه مبارک رمضان که برای مردم در ابرکوه و دیگر نقاط ایران دارای اهمیت بود، شب بیست و هفت ماه رمضان بوده که به روایات تاریخی و باور عموم این شب، شب کشتن ابن ملجم، قاتل امام علی (ع) بوده و مردم در این شب به شادی و سرور می پرداختند.

در ابرکوه این شب را "شب دوست" می گفتند و در این شب، پسر بچه ها چادر به سر می کردند به طوری که شناخته نشوند و به در خانه ها می رفتند و تقاضای خوراکی می کردند و صاحبخانه ظرف آنان را از آجیل و شیرینی پر می کرد.

مردم معتقد بودند اگر صاحبخانه بتواند چادر یکی از پسرها را کنار بزند و او را بشناسد، حاجتش برآورده می شود.

این رسم بنابر این باور شکل گرفته است که شیعیان خبر کشته شدن ابن ملجم را این طور به یکدیگر دادند و به صورت ناشناس به درب منازل می رفتند و از مرگ ابن ملجم یکدیگر را آگاه می کردند.

از دیگر مراسم این شب، خوردن کله پاچه بود.

این رسم دربسیاری از نقاط ایران رایج بوده و هست، مثلا در بجنورد، افراد خانواده در شب بیست و هفتم ماه رمضان دور هم جمع می شدند و زنان لباسهای زیبا و با رنگهای شاد می پوشیدند و برای افطار کله پاچه می خوردند و کله را نمادی از سر ابن ملجم می دانستند و هر کسی برای اینکه تنفر خود را از ابن ملجم نشان دهد با چاقو ضربه ای به کله گوسفند می زد و در آخر، ته مانده آن را جلوی اردکی که روبان قرمز به گردنش بسته بودند می انداختند و آن را نمادی از مرغی که از آسمان آمد و گوشت ابن ملجم را خورد می دانستند.

کیسه مراد

یکی دیگر از مراسمات ماه مبارک رمضان، دوختن کیسه مراد است که زنان در بین نماز ظهر و عصر روز بیست و هفتم ماه رمضان در مسجد می دوزند و داخل آن را سکه ای می گذارند و این سکه را به نشانه برکت در کیف خود می گذارند و معتقدند حاجتهای آنها تا سال دیگر با دوختن کیسه مراد برآورده می شود.

وداع با ماه رمضان و عید فطر

شب عید فطر، مردم در مساجد جمع می شوند و با ماه مبارک وداع می کنند و دعای الوداع می خوانند.

روز عید فطر نیز مردم پس از اقامه نماز برای تبریک عید به خانه بزرگان فامیل و همسایه ها می رفتند.

مردم در ابرکوه در این روز آش محلی به نام آش جو که ترکیبی از جو، چغندر، کدو و سیرابی و سرکه بود تهیه می کردند و بر این باور بودند که پس از یک ماه روزه داری، معده انسان خشک می شود و نمی تواند غذای پر حجم را هضم کند و خوردن این آش معده را نرم می کند.

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گزارش: رحیم میرعظیم