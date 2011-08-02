کمک به محرومان در ماه رمضان بیشتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه در گردهمایی مبلغان ماه مبارک رمضان در بابل بر نهادینه کردن برخی موضوعات دینی نظیر زکات در جامعه تاکید کرد و از مبلغان خواست به زکات با هدف احیای این سنت پسندیده الهی توجه بیشتری داشته باشند.

وی با برشمردن آثار و برکات متعدد این فریضه الهی در جامعه افزود: با زکات می توان نیازهای محرومان و نیازمندان جامعه را رفع کرد.

روحانی با تاکید برلزوم بهره گیری مناسب ازفیوضات ماه مبارک رمضان تصریح کرد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای خودسازی و رشد و تعالی انسانها است.

امام جمعه بابل بیان داشت: ماه مبارک رمضان، ماه قرب و نزدیکی به خداوند است و نباید از بهره های معنوی این ماه مبارک غافل شویم.

این گردهمایی به همت اداره تبلیغات اسلامی و دفتر امام جمعه بابل و با حضور تعدادی از مسئولان استانی و شهرستانی و تنی چند از مبلغان در مدرسه خاتم الانبیاء (ص) بابل برگزار شد.