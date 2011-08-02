به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی در این پیام با اشاره به این مطلب که اهداکنندگان ایران، رتبه اول را در میان کشورهای منطقه دارا هستند، افزود:امروزه با وجود پیشرفت زیاد در فنآوری و دانش، تمامی سازمانهای بینالمللی تأمین کننده خون به این حقیقت دست یافتهاند که سالمترین خون از اهداکننده داوطلب بدست میآید.
وی اضافه کرد :با این وجود براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بسیاری از کشورها از نداشتن یک مرکز ملی جمعآوری خون رنج میبرند اما در سالهای اخیر پیشرفت سازمان انتقال خون کشورمان در رسیدن به استانداردهای مطلوب بینالمللی در زمینه سلامت خون تا بدان حد بوده است که میتوان با قاطعیت اذعان کرد، اهداکنندگان ایران رتبه اول را در میان کشورهای منطقه داراست.
وزیر بهداشت در ادامه پیام خود افزود: در ماه مبارک رمضان و سی و هشتمین سال روز ملی تأسیس سازمان انتقال خون لازم میدانم از تمامی اهداکنندگان خون به خصوص کسانی که به صورت مستمر خون اهدا میکنند و پرسنل زحمتکش سازمان انتقال خون که رسالت تأمین خون سالم و کافی را برعهده دارند تشکر و قدردانی کنم .
وزیر بهداشت:
اهداکنندگان خون در ماه مبارک رمضان بیماران نیازمند را فراموش نکنند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت سالروز ملی تاسیس سازمان انتقال خون از اهداکنندگان خون خواست تا در ماه پرفیض و برکت رمضان، بیماران نیازمند را فراموش نکنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه وحید دستجردی در این پیام با اشاره به این مطلب که اهداکنندگان ایران، رتبه اول را در میان کشورهای منطقه دارا هستند، افزود:امروزه با وجود پیشرفت زیاد در فنآوری و دانش، تمامی سازمانهای بینالمللی تأمین کننده خون به این حقیقت دست یافتهاند که سالمترین خون از اهداکننده داوطلب بدست میآید.
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