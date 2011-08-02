طرح آتیه نوزادان ردیف اعتباری در بودجه 90 ندارد

سید ناصر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هرگونه برداشت از بودجه باید حتما با اجازه مجلس باشد، بیان داشت: در صورتیکه دولت در قالب ردیف بودجه‎ای در بودجه کشور اختصاص اعتباری را برای طرح آتیه نوزادان در نظر گرفته است اجرای این طرح منافاتی با قانون ندارد.

وی در ادامه افزود: اما در قانون بودجه سال 90 ردیفی برای تخصیص اعتبار به منظور اجرای طرح آتیه نوزادان به میان نیامده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه صحبت‌هایی در مورد تخصیص پنج هزار میلیارد تومان به طرح آتیه نوزادان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: شاید دولت با کم کردن از اعتبار یک ردیف، در صدد است تا اعتبار این طرح را تامین کند.

وی بیان داشت: این طرح تاکنون از سوی دولت برای گرفتن مصوبه مجلس به مجلس ارائه نشده است که در صورت موافقت مجلس برای اجرایی شدن این طرح دولت می‎تواند از محل بودجه با کم و زیاد کردن یک ردیف دیگر از بودجه این اعتبار را تامین کند.

موسوی در ادامه افزود: حتی اجرای این روش نیز برای تامین اعتبار طرح آتیه نوزادان نیازمند ارائه آن در قالب متمم بودجه و تصویب مجلس است.

وی تصریح کرد: در طرح آتیه نوزادان یک میلیون تومان از سوی دولت به حساب هر خانوار ایرانی دارای فرزند واریز می‎شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای این طرح از اواخر سال 1388 در کشور آغاز شد که در همان ابتدا نیز برای تعدادی از نوزادان از سوی دولت این پول واریز شد.

وی با اشاره به اینکه اگر مجلس با مطرح شدن این موضوع اعلام کرده بود که اجرای این طرح غیرقانونی است به این دلیل بود که هنوز دولت برای برداشت از بودجه از مجلس مصوبه نگرفته است، اظهار داشت: در ابتدای اجرای این طرح برخی از خانوارها به منظور افزایش سرمایه فرزندان خود مبالغی را به این حساب اضافه کردند اما پس از مدتی برداشت از این حساب برای آنها ممنوع و حساب آنها بلوکه شد.

وی در ادامه اضافه کرد: از نظر کارشناسان اقتصادی اجرای این طرح نمی‎تواند تاثیر چندانی بر تامین آتیه نوزادان در آینده داشته باشد چراکه یک میلیون تومان اعتباری که در حال حاضر در حساب نوزادان قرار می‎گیرد، در 20 سال آتی نمی‎تواند سرمایه قابل توجهی برای آنها محسوب شود.