راه اندازی خطوط هوایی قطر مورد توجه مسئولان اصفهان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نیکآئین شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گسترش صنت توریسم از جمله توریسم تفریحی، فرهنگی، درمانی از جمله مهمترین هدف راهاندازی خطوط هوایی است، اظهارداشت: برای حفظ و توسعه گردشگری در یک کشور هم به مسائل سخت افزاری به عنوان زیرساخت و هم به مسائل نرم افزاری اعم از برنامهریزی و مصرفی لازم است که باید برای تحقق آن مطالعه دقیق، برنامه ریزی و پیگیری داشت.
وی با اشاره به اینکه توسعه خطوط هوایی از بارزترین موارد توسعهای زیر ساختی است، افزود: سال گذشته رایزنیهایی توسط استاندار اصفهان با شرکت هوایی گلفایر متعلق به کشور بحرین صورت گرفت و با این رایزنیها پرواز خط هوایی گلف ایر در اصفهان دایر شد.
رئیس اداره تشریفات استانداری اصفهان با بیان اینکه پس از مدتی این تفاهمنامه به طور یک طرفه از سوی کشور بحرین به حالت تعلیق درآمد، افزود: در سفر عبدالله گل رئیس جمهور کشور ترکیه به استان اصفهان نیز برقراری خطوط پروازی اصفهان به ترکیه به صورت منظم مطرح شد که مورد استقبال قرار گرفته و با پیگیریهای انجام شده این موضوع نیز در آیندهای نزدیک محقق میشود.
وی با بیان اینکه پیش از این پروازهایی به صورت چارتر توسط شرکتها و آژانسهای گردشگری از اصفهان به کشور ترکیه انجام میگرفت، تصریح کرد: درحال حاضر مقرر شده این پروازها به طور منظم در فرودگاه اصفهان انجام پذیرد و مورد موافقت مسئولان وزارت راه و ترابری، وزارت امور خارجه و وزارت کشور نیز واقع شده است.
وی به تشریح وضعیت خط هوایی اصفهان – دوحه پرداخت و اضافه کرد: با توجه به روابط جذب دیپلماتیک میان کشورهای ایران و قطر و نیاز به توسعه صنعت گردشگری در ایران خط هوایی قطر که یکی از بهترین خطوط هوایی دنیا تلقی میشود مورد توجه مسئولان استان واقع شد.
وی با بیان اینکه مکاتبات لازم برای این کار با مسئولان وزارت امور خارجه کشور و راه و ترابری صورت گرفت، اضافه کرد: سفیر ایران در قطر به تازگی نامهای به استاندار اصفهان ارسال کرده که نشان از توافق طرف قطری دارد.
رئیس اداره تشریفات استانداری اصفهان بیان داشت: این خط پروازی میتواند تحول مناسبی را در صنعت گردشگری ایجاد و بسیاری از صادرات اصفهان از قبیل صنایعدستی و هنری از این طریق به دیگر کشورها صادر شود.
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