غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه پیشنویس شیوهنامه برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خبر داد و گفت: پیشنویس شیوهنامه برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها برای دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ارسال شده و در مرحله آزمایشی نیز در برخی دانشگاههای کشور به اجرا درآمده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: در اولین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر کرسیهای آزاد اندیشی تصویب شد که این شیوهنامه در جلسه بعدی این هیئت که در ماه رمضان تشکیل میشود به تصویب برسد و به عنوان دستورالعمل به دانشگاهها ابلاغ شود.
خواجه سروی خاطرنشان کرد: تهیه و تصویب شیوهنامه برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در واقع کار مکملی است که لازم بود در پی ابلاغ آئیننامه برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها انجام شود.
به گزارش مهر، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 11 آبان ماه 89 آئیننامه تشکیل کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور را ابلاغ کرد. اکنون حدود 9 ماه از ابلاغ آئیننامه برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها میگذرد اما هنوز شیوهنامه آن به تصویب نرسیده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از تصویب شیوهنامه برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در جلسهای که قرار است در ماه مبارک رمضان برگزار شود، خبر داد. تصویب شیوهنامه برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در واقع مکمل آئیننامه این کرسیها است.
آئیننامه تشکیل کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاهها با اشاره به فضای حاکم بر نشستهایی که با عنوان "کرسیهای نظریهپردازی" در دانشگاهها برگزار میشود، به چهار اصل آزاد بودن، نظاممند بودن، منطقی و عالمانه بودن اظهارنظرها در کرسیها اشاره کرده است.
نهادینهسازی آزادی بیان و تضارب آراء با رعایت اخلاق و منطق گفتگو، ایجاد فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه آزادانه آراء، دیدگاهها و سئوالات پیرامون موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و آگاهی از نظرات دیگران، تقویت روحیه حقیقتجویی، آزادگی و قانونگرایی، ساماندهی مباحثات و گفتگوها با صبغه علمی و ایجاد فضای مناسب برای طرح و بیان اندیشههای نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور به عنوان اهداف آئیننامه تشکیل کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها عنوان شده است.
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