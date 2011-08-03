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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۶

شعبانی فرد به مهر خبر داد:

امسال 123 طرح صنعتی در استان راه اندازی می شود

امسال 123 طرح صنعتی در استان راه اندازی می شود

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار مرکزی گفت: طرح های صنعتی قابل بهره برداری امسال 123 طرح با سرمایه گذاری چهار هزار و 600 میلیارد تومان است که زمینه اشتغال 10 هزار و 700 نفر در استان را فراهم می کند.

علی اکبر شعبانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، استان مرکزی از نظر سرمایه گذاری صنعتی رتبه سوم کشور را داراست افزود: این استان از نظر اشتغال صنعتی، استان مرکزی رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه اکنون بیش از دو هزار و 500 واحد صنعتی در استان فعالیت دارد، گفت: وی تعداد پرونده های بهره برداری صنعتی استان، در هفت سال گذشته را یک هزار و 968 فقره، با میزان سرمایه گذاری پنج هزار و 600 میلیارد تومان و ایجاد اشتغال 38 هزار نفر اعلام کرد.

سه و نیم میلیارد صادرات صنعتی

میزان صادرات کالاهای صنعتی استان را در هفت سال اخیر به سه میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: در این مدت، 261 پروانه معدنی در استان صادر شده که این مهم موجب شد تا 950 میلیون تن به ذخیره معدنی برداشتی استان اضافه شود.

امسال 6 هزار و 800 شغل در استان ایجاد شد

شعبانی فرد با بیان اینکه امسال بیش از دو میلیون شغل در کشو ایجاد می شود گفت: استان متعهد به ایجاد 45 هزار و 528 شغل در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات است.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون شش هزار و 800 شغل پایدار آن ایجاد شده است که بخش قابل توجه آن در زمینه صنعت است.

کد مطلب 1374244

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