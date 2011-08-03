14 هزار و 790 واحد خون در استان مرکزی اهداء شد

قربان دیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان خون به وسیله 14 هزارو ششصد اهداکننده مستمر و غیر مستمر اهدا شده است.

وی گفت: هم اکنون در هفت شهرستان استان پایگاه های خونگیری فعال است و پس از اراک و ساوه، شهرستان دلیجان با 353 واحد بیشترین اهداکنندگان خون استان را دارد.



مدیر انتقال خون استان مرکزی از کسب رتبه اول استان در کشور خبر داد و گفت: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد سازمان انتقال خون کشور، این استان در حوزه میزان اهدای خون در بین سایر استان ها رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

دیری افزود: در این ارزیابی همچنین سازمان انتقال خون استان مرکزی در حوزه درصد خون اهدایی داوطلبانه نیز رتبه اول کشوری و در حوزه اهدای خون مستمر رتبه دوم را کسب کرده است.

وی گفت: داوطلبان استان پارسال 36هزار و 586 واحد خون برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کردند.

وی افزود: 51 درصد از داوطلبان استان، اهدای خون مستمر دارند که 8 درصد آنان را داوطلبان مستمر زن تشکیل می دهد.