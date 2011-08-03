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۱۲ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

موزه نخبگان در زادگاه امیرکبیر افتتاح می شود

موزه نخبگان در زادگاه امیرکبیر افتتاح می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: امسال به محض تخصیص اعتبار کار مرمت و احیاء این بنا شروع می شود و پس از اتمام مرمت و احیا، خانه امیر کبیر در مکان منتسب به نام سردار اعظم ایران زمین به موزه و بنیاد نخبگان تبدیل می شود.

محمد حسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به پیشنهاد و درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی به منظور حفاظت از خانه ای که به میرزا تقی خان امیرکبیر، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین منسوب بود در سال گذشته در فهرست آثار ملی ایران به شماره ثبتی 29706 ثبت و این خانه به ارزش 800میلیون ریال خریداری و تملک شد.

وی اضافه کرد: استان مرکزی دارای مفاخر بزرگ فرهنگی و علمی بوده که قصد داریم در خانه امیرکبیر به معرفی این مفاخر بپردازیم همچنین مکانی را ایجاد کنیم تا هنرمندان صنایع دستی و مفاخر فرهنگی گرد هم آیند.
 
مدیر کل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه، خانه تاریخی امیر کبیر در دوره قاجاریه بنا شده است، گفت: این بنا به متراژ 625 متر مربع عرصه و کلا 815 متر مربع اعیان در 2 طبقه احداث شده است که طبقه اول با سقف سیزی قوص دار قدیمی و دیوارهای خشتی گلی قدیمی و طبقه دوم با سقف تیر چوبی می باشد که در روستای هزاوه از توابع شهرستان اراک واقع شده است.
 

 
کد مطلب 1374255

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