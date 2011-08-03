موزه نخبگان در زادگاه امیرکبیر افتتاح می شود

محمد حسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به پیشنهاد و درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی به منظور حفاظت از خانه ای که به میرزا تقی خان امیرکبیر، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین منسوب بود در سال گذشته در فهرست آثار ملی ایران به شماره ثبتی 29706 ثبت و این خانه به ارزش 800میلیون ریال خریداری و تملک شد.

وی اضافه کرد: استان مرکزی دارای مفاخر بزرگ فرهنگی و علمی بوده که قصد داریم در خانه امیرکبیر به معرفی این مفاخر بپردازیم همچنین مکانی را ایجاد کنیم تا هنرمندان صنایع دستی و مفاخر فرهنگی گرد هم آیند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه، خانه تاریخی امیر کبیر در دوره قاجاریه بنا شده است، گفت: این بنا به متراژ 625 متر مربع عرصه و کلا 815 متر مربع اعیان در 2 طبقه احداث شده است که طبقه اول با سقف سیزی قوص دار قدیمی و دیوارهای خشتی گلی قدیمی و طبقه دوم با سقف تیر چوبی می باشد که در روستای هزاوه از توابع شهرستان اراک واقع شده است.





