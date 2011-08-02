ضعفها و مشکلات امت اسلام تنها در پناه عمل به قرآن جبران خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، محفل انس با قرآن کریم، عصر امروز در حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این محفل نورانی و سرشار از نشاط و طراوت معنوی، قاریان، حافظان و اساتید قرآن، آیات آسمانی قرائت کردند و گروههای جمع خوانی در فضیلت رمضان کریم، به مدح و ثنای پروردگار پرداختند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار، «حفظ قرآن، انس با تفاسیر و تدبر در آیات الهی» را موجب شکوفایی قرآنی کشور خواندند و با اشاره به زمینه های مساعد و شوق قرآنی جاری در جامعه ابراز امیدواری کردند: حرکت قرآنی در کشور به گونه‌ای گسترش و استمرار یابد که ملت ایران با برخورداری از حداقل 10 میلیون حافظ قرآن به ملتی پولادین تبدیل شود.

ایشان جوانان اهل تلاوت قرآن را صفوف مقدم حرکت عمومی جامعه به سمت «شکوفایی قرآنی» دانستند و افزودند: اگر در کشور، ده - پانزده میلیون نفر با معارف قرآنی عمیقاً آشنا باشند و درسها و انذارها و بشارتهای قرآن را در فکر و قلب و عمل خود، زنده سازند، ساخت قرآنی جامعه حاصل خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی قرآن را تأمین کننده همه نیازهای بشر و راهنمای سعادت دنیوی و اخروی ملتها برشمردند و خاطرنشان کردند: ضعفها، عقب ماندگی ها و مشکلات امت اسلامی، تنها در پناه آشنایی و عمل به قرآن جبران خواهد شد.

ایشان حاکمیت طاغوتها در جهان اسلام را موجب به تاراج رفتن منابع و منافع اقتصادی و بی هویتی فرهنگی ملتهای مسلمان دانستند و تأکید کردند: قرآن، مایه اعتلای مادی و معنوی ملتهاست و ملت ایران نمونه روشنی از این واقعیت تاریخی است.

رهبر انقلاب اسلامی، استعداد جوشان و متراکم ملت ایران را گنجینه ای بزرگ دانستند که حکومت طاغوتها در دوران پهلوی و قاجار مانع بروز و شکوفایی آن شده بود.

ایشان افزودند: این همه جوان فعال و پرنشاط و علاقه مند به پیشرفت که هر روز برای ایران افتخارآفرینی و عزت آفرینی می کنند و برای ملت نام نیک به همراه می آورند جلوه ای از استعداد سرنوشت سازی هستند که در پرتو حرکت ملت ایران به سوی قرآن، از سلطه طاغوتها رها شد و کشور را به سمت پیشرفت و تعالی سوق داد.

حضرت آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی را قدمی به سمت قرآن کریم دانستند و تأکید کردند: ملت ایران امروز به برکت همین حرکت، جزو زنده ترین و قدرتمندترین ملتهای جهان است و خداوند به برکت تمسک به قرآن، به او عزت و بصیرت و قدرت داده است.

ایشان، با ابراز خرسندی از رواج شعارها و خواستهای اسلامی در میان ملتهای مختلف مسلمان، این مسئله را مایه تحرک و طراوت امت اسلامی دانستند و افزودند: به فضل پروردگار، و براساس خاصیت معارف قرآنی، امروز هرجا حرف و شعار «اسلامی و قرآنی»، رونق و نفوذ و کارایی بیشتری دارد، تأثیرپذیری حرکت آن ملت از دشمنان و منافقان و مزوران کمتر است.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان سخنانشان ابراز امیدواری کردند حرکت قرآنی جاری در کشور روز به روز افزایش یابدو در پرتو آن آشنایی با معارف قرآنی عمیق تر گردد.

در پایان این محفل نورانی 4 ساعته نماز مغرب و عشاء به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد و حاضران روزه خود را همراه با ایشان افطار کردند.