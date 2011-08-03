غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای اینکه گره های کور را بازکنیم تیمی عازم جام زیلوفسکی شد که در نهایت فکر می کنم تا حدود زیادی به اهداف خود رسیدیم.

دارنده دو مدال نقره جهان ادامه داد: در وزن 84 کیلوگرم علیرضا گودرزی با شکست دو رقیب ایرانی خود امینی و میرزایی صاحب مدال طلا شد و در 120 کیلوگرم نیز معصومی اول شد و آذرشکیب نیز مقابل حریفان خارجی کشتی های بدی را ارائه داد.

وی تصریح کرد: باید منتظر بازگشت دیگر اعضای کادر فنی باشیم تا با توجه به نوع مبارزات در لهستان بهترین تصمیم را بگیریم.

دارنده دو مدال برنز جهان با اشاره اینکه سایر نفرات تمرینات بسیار خوبی را در تهران دنبال می کنند اظهار داشت: ترکیب تیم در اردوی بعد ما که تا سوم شهریورماه ادامه می یابد مشخص می شود و سعی می‌کنیم با بهترین نفرات دهه پایانی شهریورماه در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن شرکت کنند.

وی در مورد عملکرد تیم جوانان در رقابتهای جهانی رومانی تاکید کرد: این تیم با توجه به کادر فنی یکدست و کشتی گیران خوب و با انگیزه استحقاق قهرمانی جهان را داشت اما عملکرد برخی کشتی گیران و ناداوری بخصوص در کشتی احسان پور با حریف ترک سد راه این تیم شد.

دارنده مدال طلای جوانان خاطرنشان کرد: ما توجه ویژه ای به کشتی گیران جوانی نظیر صادق زاده، طالبی و دیگر نفرات داریم و شش نفر از اعضای تیم جوانان را به اردو دعوت کردیم و معتقدم این تیم کشتی گیران خوبی تحویل تیم ملی داد و از طرفی دست کادر فنی برای سال بعد خالی و کار مربیان سخت است.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان روزهای 8 و 9 مرداد ماه در رومانی برگزار شد و تیم ایران پس از روسیه و گرجستان سوم شد.